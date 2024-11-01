El fundador de HazteOír facturó 221.000 dólares en dos años como presidente del lobby ultra CitizenGo

Ignacio Arsuaga cobra como presidente de la entidad estadounidense CitizenGo Inc, que tiene su sede en el estado de Virginia, según consta en los documentos fiscales consultados. Actualmente, HazteOír opera como acusación popular en todos los casos judiciales que afectan al PSOE. Aunque la relación con Vox se ha tensado, y recientemente Arsuaga ha mostrado lejanía con la Abascal, en 2019 lanzó la campaña “Vota Valores” con autobuses en varias ciudades, resaltando que Vox era el único partido que defendía valores acordes a su organización.