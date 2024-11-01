edición general
25 meneos
19 clics
El fundador de HazteOír facturó 221.000 dólares en dos años como presidente del lobby ultra CitizenGo

El fundador de HazteOír facturó 221.000 dólares en dos años como presidente del lobby ultra CitizenGo

Ignacio Arsuaga cobra como presidente de la entidad estadounidense CitizenGo Inc, que tiene su sede en el estado de Virginia, según consta en los documentos fiscales consultados. Actualmente, HazteOír opera como acusación popular en todos los casos judiciales que afectan al PSOE. Aunque la relación con Vox se ha tensado, y recientemente Arsuaga ha mostrado lejanía con la Abascal, en 2019 lanzó la campaña “Vota Valores” con autobuses en varias ciudades, resaltando que Vox era el único partido que defendía valores acordes a su organización.

| etiquetas: hazte oír , citizengo
20 5 0 K 149 actualidad
7 comentarios
20 5 0 K 149 actualidad
sotillo #1 sotillo
Otro al que han comprado para hundir el país y al que muchos jueces le ponen la alfombra
4 K 64
salteado3 #2 salteado3
Y ahí tenéis la conexión estadounidense sembrando caos y jodiendo países cuando tienen un gobierno que no les sigue la cuerda todo lo que quisieran.

Recordemos que Santiago Abascal fue a la proclamación Trump. Imaginemos por un momento que algún político hubiera ido a Rusia a lo mismo.

Van de patriotas y son traidores.
2 K 29
Rogue #6 Rogue
Los fachas ya no lloran
Los fachas facturan!!!
lalalalalalala
0 K 14
Priorat #4 Priorat
Yo, visto para lo que sirve en la mayoría de ocasiones la "acusación popular" me la cargaria. Eliminaría está figura del ordenamiento jurídico o la restringiría mucho.
0 K 13
Asimismov #7 Asimismov
En los lluesei Arsuaha sería un agente extranjero.
0 K 13
#5 PerritaPiloto
Ese dinero para ejercer sus valores resulta que en parte se los queda el líder. No podía imaginármelo.
0 K 9
#3 Poligrafo
Chiringuitos fachos.
0 K 8

menéame