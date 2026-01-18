edición general
La ‘fuga’ de mujeres deja un tercio de los concellos rurales de Galicia «masculinizados»

Las mujeres jóvenes abandonan el rural atraídas por oportunidades educativas y laborales en las ciudades que el campo no es capaz de ofrecer en igualdad de condiciones. Influyen factores sociales y culturales como dificultades de conciliación, escasez de servicios públicos, redes sociales más limitadas y una titularidad de explotaciones agrarias tradicionalmente masculina. Sin mujeres jóvenes, se dificulta la formación de familias, se vacían las escuelas y se debilita el tejido social y comunitario. En muchos casos, la masculinización actúa como antesala de la despoblación.

Todavía recuerdo aquella Galicia rural que conocí en los 70. Entonces era más de las mujeres. Los hombres solían estar en la mar, flota pesquera o mercante.
