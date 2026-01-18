La ‘fuga’ de mujeres deja un tercio de los concellos rurales de Galicia «masculinizados»

Las mujeres jóvenes abandonan el rural atraídas por oportunidades educativas y laborales en las ciudades que el campo no es capaz de ofrecer en igualdad de condiciones. Influyen factores sociales y culturales como dificultades de conciliación, escasez de servicios públicos, redes sociales más limitadas y una titularidad de explotaciones agrarias tradicionalmente masculina. Sin mujeres jóvenes, se dificulta la formación de familias, se vacían las escuelas y se debilita el tejido social y comunitario. En muchos casos, la masculinización actúa como antesala de la despoblación.