Fuerzas sirias toman control de una prisión con miembros de EI tras la marcha de combatientes kurdos

El Ministerio del Interior explicó en un comunicado que la autoridad penitenciaria gubernamental está ahora a cargo de la prisión de al-Aqtan, en la ciudad norteña de Raqqa, y que se están revisando los expedientes de los detenidos.

Veelicus #2 Veelicus
Mañana todos libres, al fin y al cabo son los compañeros de armas del actual presidente sirio.
#4 XXguiriXX
Con ayuda de Israel, EEUU y la OTAN, volverán los extremistas musulmanes. Los más listos fingirán sorpresa, los menos, a repetir mantras huecos sobre lo malos que son los de esa religión.
#5 amusgada *
#4 no te dejes a Turquía que están enviando refuercillos y colaborando bien activamente en la matanza, que lo del Kurdistán les suena feo.

De todas formas, noticias viejas, hace ya 3 días que "liberaron" Al-Hol, Al-Aqtan (ambas con montones de no autóctonos radicalizados que gobiernos europeos no querían por sus carguitos/matrimonios en DAESH), Shaqqadi... y los rebanacuellos deambulan a su aire y se sacan bellas fotos festivas del reencuentro con otros rebanacuellos mientras…   » ver todo el comentario
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Unos héroes ¬¬
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
Ya los habran soltado, son terroristas de los suyos
