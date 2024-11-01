edición general
Fuerzas kurdas niegan informaciones sobre una supuesta ofensiva terrestre contra Irán

Informaciones difundidas por medios internacionales sobre una supuesta ofensiva terrestre de combatientes kurdos en el noroeste de Irán han sido rechazadas por organizaciones kurdas.

Para sorpresa de nadie, la casa blanca mintió
Los sionistas van como locos tratando de meter a mas peña en el sarao...
Si son listos, se quedarán donde están. Porque la historia, y especialmente la reciente, ha demostrado que por más apoyos que han dado a los países de la OTAN o por más ataques que han sufrido por Irak o Turquía y Siria, nunca se les ha permitido tener su propio país. Y en lo de Irak era el momento más razonable para tenerlo.

Así que ahora no les darán un país, y como se acaben retirando Israel y Estados Unidos de los ataques a Irán bajo cualquier excusa, les dejarán tirados y en manos de los iranís.
