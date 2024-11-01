·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14266
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
5582
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5372
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
7131
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5516
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
más votadas
595
La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"
371
Kanwal Sibal afirma que EE. UU. ignoró las sensibilidades de la India; IRIS Dena estaba indefensa y sin municiones
376
Le Monde pone de relieve el servicio de pseudoperiodistas españoles a la extrema derecha: de Vito Quiles a Jiménez Losantos
417
Reino Unido confirma que dron contra base en Chipre no provino de Irán
436
Nombres y edades de las niñas asesinadas en el ataque a una escuela iraní (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
9
clics
Fuerzas kurdas niegan informaciones sobre una supuesta ofensiva terrestre contra Irán
Informaciones difundidas por medios internacionales sobre una supuesta ofensiva terrestre de combatientes kurdos en el noroeste de Irán han sido rechazadas por organizaciones kurdas.
|
etiquetas
:
irán
,
kurdos
,
bulo
,
israel
,
guerra
,
usa
7
1
0
K
82
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
82
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Ramen
Para sorpresa de nadie, la casa blanca mintió
1
K
19
#1
Poligrafo
Los sionistas van como locos tratando de meter a mas peña en el sarao...
1
K
16
#3
Connect
Si son listos, se quedarán donde están. Porque la historia, y especialmente la reciente, ha demostrado que por más apoyos que han dado a los países de la OTAN o por más ataques que han sufrido por Irak o Turquía y Siria, nunca se les ha permitido tener su propio país. Y en lo de Irak era el momento más razonable para tenerlo.
Así que ahora no les darán un país, y como se acaben retirando Israel y Estados Unidos de los ataques a Irán bajo cualquier excusa, les dejarán tirados y en manos de los iranís.
0
K
14
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Así que ahora no les darán un país, y como se acaben retirando Israel y Estados Unidos de los ataques a Irán bajo cualquier excusa, les dejarán tirados y en manos de los iranís.