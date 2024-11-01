edición general
6 meneos
124 clics
Las fuerzas aéreas más grandes del mundo por tamaño de flota

Estados Unidos: Opera el 25% de la flota mundial de aeronaves militares. La USAF opera la flota de aeronaves más grande entre las fuerzas armadas principales, manteniendo más de 5000 aeronaves en servicio activo. Rusia cuenta con la segunda flota militar más grande del mundo, con 4237 aeronaves en servicio activo, lo que representa el 8 % del total de aeronaves militares operativas a nivel mundial. China ocupa el tercer lugar en cuanto al tamaño de su flota militar activa, operando 3529 aeronaves, lo que representa el 7% de la flota militar

| etiquetas: fuerza , aérea , avión , caza , flota , aeronave , eeuu , china , rusia , india
5 1 0 K 51 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 51 actualidad
#1 Pitchford
Lo de Rusia es alucinante. Tiene un PIB poco superior al de España, pero mantiene más de 5.000 ojivas nucleares, 10 veces más aeronaves militares que España, un programa espacial, etc, etc. Lo que les cunde. Si España intentara igualar esas capacidades militares y espaciales estaba en la ruina en 4 días..
0 K 17
#2 elyari
#1 Juegan muchos factores, piensa que el nivel de vida del ciudadano medio ruso es mucho más bajo que el equivalente en España. Las infraescturas públicas dejan mucho que desear, Luego descuenta de la factura energía y recursos minerales super hiper baratos. No tendrían que pagar por esos recursos como tendría que pagarlo España para producir el equivalente necesario de acero y demás cacharrines, Tienen una industria militarizada desde hace décadas, heredada de la URSS, mejor o peor, más o menos moderna, pero está ahí y funciona.
2 K 34
#4 DPM
#1 No hay ningún misterio. En 2024 España dedicó el 1,4% al ejército, mientras que Rusia un 7,1%. Ahí tienes la explicación. Prioridades.
1 K 26
sotillo #3 sotillo
Pues Irán les está obligando a pedir ayuda a todo el mundo y es el país con la mayor fuerza aérea
0 K 9

menéame