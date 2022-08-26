La fuerte relación del rock progresivo con el universo de J.R.R. Tolkien

Desde que el rock progresivo empezó a surgir a fines de los 60 y principios de los 70, algunas bandas o artistas Prog como: Rush, Rick Wakeman, Bo Hansson, Camel, Pink Floyd, Genesis, Isildurs Bane, Pär Lindh & Björn Johansson y Mostly Autumn, entre otros tomaron como influencia principal en sus conceptos de sus álbumes, o en algunas de sus liricas en canciones, el gran universo literario de la tierra media creado por J.R.R. Tolkien de sus exitosos libros como la trilogía de El Señor de los Anillos, El Hobbit o El Silmarillion.