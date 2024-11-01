edición general
Qué fue el Viernes Negro y por qué marcó el fin de la "Venezuela saudita"

EN 1975 Venezuela nacionaliza el petroleo, ocho años despues Venezuela se declara en quiebra, ¿por que?

Escafurciao #2 Escafurciao
¿Eso que es historia?, eso es woke.
domadordeboquerones #1 domadordeboquerones *
Buenos dias al meneante medio, espero que no tengas mucha resaca, la próxima vez échale menos hielo al cubata y piensa que todos los dias sale el sol, aunque no se vea…
Andreham #3 Andreham
Justificando invasiones buenas y el control de recursos de un país soberano por parte de otro bueno.

Ojo cuidado porque España pasó de ser un imperio a una mierda pinchada en un palo, seguro que eso justifica que nos puedan invadir para "mejorar la situación".
