edición general
3 meneos
7 clics
El frío vacía las reservas de gas y pone a Europa en alerta ante una primavera de precios altos

El frío vacía las reservas de gas y pone a Europa en alerta ante una primavera de precios altos

Europa se prepara para afrontar una primavera de precios elevados del gas natural ante la sensación creciente de vulnerabilidad provocada por los bajos niveles de almacenamiento y un episodio de frío más intenso de lo previsto que puede llevar a las reservas de gas a volúmenes preocupantemente bajos.

| etiquetas: frío , vacía , reservas , pone , europa , alerta , ante , primavera , precios
2 1 0 K 38 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 38 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Si tan solo tuviéramos cerca a algún país con el que pudiéramos negociar un suministro seguro y cercano de gas... si ese fuera el caso, incluso podríamos construir infraestructuras conjuntamente para garantizar unos mínimos de estabilidad energética y económica, y una cooperación.

Pero lamentablemente en Europa no tenemos esa suerte, por ello tenemos que importar el gas de los Estados Unidos. Nuestro aliado fiel, nuestro socio, nuestro benefactor, nuestro único amigo en este mundo incierto y peligroso, nuestro verdadero Pueblohermano.
10 K 94
azathothruna #2 azathothruna
#1 A veces pienso que putin o se deja controlar por esos mensos que quieren resucitar el zarato.
O es que los usa.
Da igual, los civiles ucros pagan el precio.
En cuanto a los de la peninsula de asia, a vaciar billeteras, y empobrecerse, para vivir calientes
Esa es la dinamica del tercer mundo
0 K 16
UsuarioXY #4 UsuarioXY *
teníamos uno pero se ha dedicado a masacrar gente e invadir otro país.
Esto va para el kamarade supercinexin
2 K 30
woody_alien #5 woody_alien
#4 ¿Qué país ha invadido y masacrado Argelia? ?(
0 K 12
UsuarioXY #6 UsuarioXY
#5 Argelia? Argelia no suministra gas al norte de Europa que es donde esta haciendo frío y por eso sube el precio.

Pero Rusia si que ha invadido otro país y está masacrando gente.
0 K 6
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#_1 Argelia, pero fuimos tan tontos que le vendíamos el gas a Marruecos siendo su enemigo y nos cortaron el tubo
1 K 18

menéame