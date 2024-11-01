Europa se prepara para afrontar una primavera de precios elevados del gas natural ante la sensación creciente de vulnerabilidad provocada por los bajos niveles de almacenamiento y un episodio de frío más intenso de lo previsto que puede llevar a las reservas de gas a volúmenes preocupantemente bajos.
| etiquetas: frío , vacía , reservas , pone , europa , alerta , ante , primavera , precios
Pero lamentablemente en Europa no tenemos esa suerte, por ello tenemos que importar el gas de los Estados Unidos. Nuestro aliado fiel, nuestro socio, nuestro benefactor, nuestro único amigo en este mundo incierto y peligroso, nuestro verdadero Pueblohermano.
O es que los usa.
Da igual, los civiles ucros pagan el precio.
En cuanto a los de la peninsula de asia, a vaciar billeteras, y empobrecerse, para vivir calientes
Esa es la dinamica del tercer mundo
Esto va para el kamarade supercinexin
Pero Rusia si que ha invadido otro país y está masacrando gente.