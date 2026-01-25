edición general
Fregar de rodillas, trabajar 16 horas y beber agua “cronometrada”: las limpiadoras reivindican su labor frente a estereotipos y condiciones precarias

Más de medio millón de personas están empleadas en España en limpieza profesional, según las estimaciones de las patronales del sector, que también apuntan a un peso cercano al 1,05% en el PIB. Los datos oficiales registran 378.000 empleadas del hogar afiliadas a la Seguridad Social, aunque otras organizaciones recuerdan la necesidad de sumar un 30-40% correspondiente al empleo sumergido. Pese a los esfuerzos institucionales por regularizar y dignificar estas profesiones, los datos de Oxfam apuntan a salarios en el entorno de los 1.000 euros.

#1 sald64059
Siempre hay tarados, pero quién coño va a pedir que frieguen el suelo de rodillas. El artículo es interesante. Pero va del sensacionalismo a la pura anécdota.
Battlestar #2 Battlestar
#1 La típica señora del visillo con tapetes de ganchillo.
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
#1 hasta hace no muchos años había gente así, creeme. Nada me hace pensar que hoy dia no hay gente igual.
#5 sald64059
#4 pero es que en el mismo artículo no habla de eso, es solo una frase de pasada. El tema en si es muchísimo más interesante. El mundo de la limpieza no desde la indefensión y último recurso, si no como una salida planeada y profesional con sus pros y contras como cualquier otra. Reivindicar la limpieza no como algo de lo que avergonzarse si no como un trabajo digno y donde ganar dinero.
#3 BoosterFelix
Es que el capitalismo y la monarquía vigilan cuánto os gusta la pobreza a través de vuestra cultura reproductora.

Si a vosotros os gustan la pobreza, la precariedad y la fraudulenta explotación capitalista y monárquica tanto como para incluso hacer nacer a vuestras propias proles en esos regímenes, y defenderlo hasta como un derecho, entonces ¿por qué tendrían el capitalismo, la monarquía y los demás ciudadanos en forma de colectivo organizado que tener algún problema o reparo en sumiros a…   » ver todo el comentario
