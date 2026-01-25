Fregar de rodillas, trabajar 16 horas y beber agua “cronometrada”: las limpiadoras reivindican su labor frente a estereotipos y condiciones precarias

Más de medio millón de personas están empleadas en España en limpieza profesional, según las estimaciones de las patronales del sector, que también apuntan a un peso cercano al 1,05% en el PIB. Los datos oficiales registran 378.000 empleadas del hogar afiliadas a la Seguridad Social, aunque otras organizaciones recuerdan la necesidad de sumar un 30-40% correspondiente al empleo sumergido. Pese a los esfuerzos institucionales por regularizar y dignificar estas profesiones, los datos de Oxfam apuntan a salarios en el entorno de los 1.000 euros.