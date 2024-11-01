Freeman: «los árabes del Golfo no tienen más remedio que negociar con Irán, ya que no pueden sobrevivir indefinidamente con el estrecho de Ormuz cerrado» [eng]  

Chas Freeman, exsubsecretario de Defensa de EE.UU. y exembajador de EE.UU. en Arabia Saudí. El control de Irán sobre Ormuz, que Trump admitió implícitamente que está más allá de la capacidad de Estados Unidos para disputarlo (al decir en su discurso que no es un problema que le corresponda resolver a él, que «otros» deberían ocuparse de ello), conducirá necesariamente a una reestructuración del orden regional a favor de Irán. Mientras tanto, países como China, India, Japón y Turquía ya han alcanzado acuerdos de tránsito con Teherán reconociendo