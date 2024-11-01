Freeman: «los árabes del Golfo no tienen más remedio que negociar con Irán, ya que no pueden sobrevivir indefinidamente con el estrecho de Ormuz cerrado» [eng]  

Chas Freeman, exsubsecretario de Defensa de EE.UU. y exembajador de EE.UU. en Arabia Saudí. El control de Irán sobre Ormuz, que Trump admitió implícitamente que está más allá de la capacidad de Estados Unidos para disputarlo (al decir en su discurso que no es un problema que le corresponda resolver a él, que «otros» deberían ocuparse de ello), conducirá necesariamente a una reestructuración del orden regional a favor de Irán. Mientras tanto, países como China, India, Japón y Turquía ya han alcanzado acuerdos de tránsito con Teherán reconociendo
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En efecto, el control iraní de Ormuz es ahora un hecho consumado: controlan la válvula de la mayor concentración de exportaciones de… » ver todo el comentario
A la coalición de Epstein solo les queda elegir entre susto o muerte y elijan lo que elijan, acabarán deseando haber elegido la otra opción.
Iran ha dicho que atacara bases gringas pero los qataries meten a los marine gringos en hoteles.
No se donde lei que Iran usa esto como venganza secundaria por la invasion arabe hace siglos, no solo por sunnismo / chiismo