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Freeman: «los árabes del Golfo no tienen más remedio que negociar con Irán, ya que no pueden sobrevivir indefinidamente con el estrecho de Ormuz cerrado» [eng]

Freeman: «los árabes del Golfo no tienen más remedio que negociar con Irán, ya que no pueden sobrevivir indefinidamente con el estrecho de Ormuz cerrado» [eng]  

Chas Freeman, exsubsecretario de Defensa de EE.UU. y exembajador de EE.UU. en Arabia Saudí. El control de Irán sobre Ormuz, que Trump admitió implícitamente que está más allá de la capacidad de Estados Unidos para disputarlo (al decir en su discurso que no es un problema que le corresponda resolver a él, que «otros» deberían ocuparse de ello), conducirá necesariamente a una reestructuración del orden regional a favor de Irán. Mientras tanto, países como China, India, Japón y Turquía ya han alcanzado acuerdos de tránsito con Teherán reconociendo

| etiquetas: geoestrategia , guerra , irán , petróleo , consumo
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4 comentarios
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alehopio #1 alehopio
Como dice Freeman, «los árabes del Golfo no tienen más remedio que negociar con Irán, ya que no pueden sobrevivir indefinidamente con el estrecho de Ormuz cerrado a sus exportaciones». Mientras tanto, países como China, India, Japón y Turquía ya han alcanzado acuerdos de tránsito con Teherán, reconociendo de facto la autoridad iraní sobre el estrecho.

En efecto, el control iraní de Ormuz es ahora un hecho consumado: controlan la válvula de la mayor concentración de exportaciones de…   » ver todo el comentario
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security_incident #4 security_incident
#1 Impecable análisis. La guerra la tiene estratégicamente ganada Irán y la única manera en la que el régimen de Epstein puede darle la vuelta a la situación es mediante una concatenación de crímenes de guerra jamás vistos y eso podría desembocar en la derrota de Irán como Estado, sí. Pero también sería la derrota de Estados Unidos como imperio y la desaparcición de Israel como ente de Apartheid.

A la coalición de Epstein solo les queda elegir entre susto o muerte y elijan lo que elijan, acabarán deseando haber elegido la otra opción.
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security_incident #3 security_incident
Si no hay nada que negociar. Que dejen de bombardear Irán desde sus territorios y ya está, asunto solucionado. Que yo sepa Irán no tiene ninguna otra exigencia, aunque claro... ellos estarían encantados de hacer eso pero... igual para ello tienen que pedírselo a Dony y si Dony se enfada pues igual si que hay varios cambios de regímenes, y no en Irán precisamente. Así que ellos hacen lo más inteligente que pueden hacer. Esperar y chitón.
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azathothruna #2 azathothruna
No hay webos, ni cerebro.
Iran ha dicho que atacara bases gringas pero los qataries meten a los marine gringos en hoteles.
No se donde lei que Iran usa esto como venganza secundaria por la invasion arabe hace siglos, no solo por sunnismo / chiismo
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menéame