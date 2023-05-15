edición general
¿Con qué frecuencia beben bebidas azucaradas los europeos? [datos de Eurostat] [ENG]

A fecha de 2019, un 9% de los habitantes de la UE de más de 15 años bebían refrescos diariamente y un 33% de los habitantes de la UE > 15 años los tomaban al menos una vez a la semana. Su consumo es más frecuente en hombres que en mujeres (12% vs 7%). El país con mayor consumo diario de refrescos es Bélgica (20%) mientras que el que menos las consume es Estonia (2%). En España, el porcentaje de población que consume diariamente refrescos es del 6%.

antesdarle #3 antesdarle
"el porcentaje de población que consume diariamente refrescos es del 6%" Bueno, que solo 6 de cada 100 beben un refresco diario... :roll:
carakola #7 carakola
#6 A mi me sorprende lo de los zumos. Con la fruta que tenemos en españa y es imposible encontrar en un bar algo que no sea "néctar", la mierda esa con agua y azúcar. Que estará bueno, pero es una guarrada. Y los zumos con edulcorantes en el súper. ¿Quién compra esa mierda?
#1 Leclercia_adecarboxylata
No tenía absolutamente ni idea de que se consumían tan pocos refrescos, debo ser una rara avis entonces... :-/
carakola #2 carakola
#1 Juer es que son brebajes inmundos xD Y desde que han empezad o a mezclar azúcar y edulcorantes... puaj.
Doisneau #6 Doisneau *
#2 Deberiamos importar la costumbre de europa del este del agua con gas. Puestos a enchufarte bebidas con burbujitas, no es necesario meterte 30gr de azucar en el proceso.

Por no hablar de los precios absurdos de este tipo de bebidas desde hace bastantes años, al margen de los problemas de salud. Es un desproposito y esta totalmente normalizado.
capitan__nemo #4 capitan__nemo
#1 Dice refrescos azucarados, no se si contará todos los refrescos zero azucar con edulcorantes diferentes de azucar que tambien son perjudiciales para la salud.
www.paho.org/es/noticias/15-5-2023-oms-desaconseja-uso-edulcorantes-pa

www.google.com/search?q=edulcorantes peligrosos salud
#5 Borgiano
Datos de 2019, ¡fresquísimo!
