¿Con qué frecuencia beben bebidas azucaradas los europeos? [datos de Eurostat] [ENG]  

A fecha de 2019, un 9% de los habitantes de la UE de más de 15 años bebían refrescos diariamente y un 33% de los habitantes de la UE > 15 años los tomaban al menos una vez a la semana. Su consumo es más frecuente en hombres que en mujeres (12% vs 7%). El país con mayor consumo diario de refrescos es Bélgica (20%) mientras que el que menos las consume es Estonia (2%). En España, el porcentaje de población que consume diariamente refrescos es del 6%.