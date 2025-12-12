¿Los franquistas mataron a Unamuno? Un estudio intenta esclarecerlo

Investigadores de EHU participarán en un estudio impulsado por la Universidad de Salamanca para determinar si los franquistas mataron a Miguel de Unamuno durante su arresto domiciliario el 31 de diciembre de 1936. Fue un momento en el que confluyeron «el arresto domiciliario al que estaba sometido, las amenazas de autoridades del régimen y las circunstancias más que sospechosas de su muerte, además de la apropiación que hicieron del cadáver los falangistas y un entierro tan precipitado, dadas las fechas que eran».