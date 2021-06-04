Frankenstein: el verdadero monstruo de Mary Shelley vs. Hollywood  

¿Sabías que los famosos tornillos son un invento de Universal Studios y NO de Mary Shelley? Exploramos la mutación del mito de Frankenstein en la historia del cine, comparando las adaptaciones más fieles al libro con las que cayeron en el tópico popular. Analizamos cómo la patente de la Universal modificó para siempre la imagen del ser creado por Victor Frankenstein, y por qué las adaptaciones cinematográficas de los clásicos literarios evolucionan a lo largo del tiempo reflejando las preocupaciones sociales de cada época.