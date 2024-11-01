edición general
6 meneos
28 clics
"Frank T.J. Mackey" Seduce y destruye (Magnolia 1999) Tom Cruise (ENG_SUBS)

"Frank T.J. Mackey" Seduce y destruye (Magnolia 1999) Tom Cruise (ENG_SUBS)  

Magnolia es una película estadounidense de 1999 escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson que cuenta la historia, aparentemente inconexa, de varios personajes a lo largo de un día normal en el Valle de San Fernando,California.La película está protagonizada por un elenco que incluye a Tom Cruise, Julianne Moore, John C. Reilly, Jason Robards, William H. Macy, Phillip Seymour Hoffman, Alfred Molina y Luis Guzmán.Fue la última película en la que actuó Robards es.wikipedia.org/wiki/Magnolia_(película)

| etiquetas: cine , tom cruise , paul thomas anderson , escena , monologo , misoginia
5 1 0 K 70 cultura
3 comentarios
5 1 0 K 70 cultura
autonomator #1 autonomator
versión doblada (de la secuencia antes de la entrevista, no del montaje del otro enlace)
www.youtube.com/watch?v=hILk5zsZZhI&t=37s
0 K 16
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#1 Resulta curioso que en los comentarios de ese enlace haya dos o tres que no han pillado la crítica y les parece un modelo de referencia.
0 K 12
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Es imprescindible.
0 K 10

menéame