Por qué los Franco pueden ser indemnizados por el Pazo de Meirás: "Feijóo tiene su pasado"

El Pazo de Meirás es uno de esos lugares que resumen a la perfección la historia de nuestro país con la dictadura y los esfuerzos ciudadanos con la memoria histórica: la lucha social y una investigación “rigurosa” permitieron avances muy importantes, pero todavía queda alguna “mancha” que borrar. En este caso, pasa por una indemnización que la familia del dictador podría recibir.