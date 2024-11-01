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Por qué los Franco pueden ser indemnizados por el Pazo de Meirás: "Feijóo tiene su pasado"

Por qué los Franco pueden ser indemnizados por el Pazo de Meirás: "Feijóo tiene su pasado"

El Pazo de Meirás es uno de esos lugares que resumen a la perfección la historia de nuestro país con la dictadura y los esfuerzos ciudadanos con la memoria histórica: la lucha social y una investigación “rigurosa” permitieron avances muy importantes, pero todavía queda alguna “mancha” que borrar. En este caso, pasa por una indemnización que la familia del dictador podría recibir.

| etiquetas: franco , pazo de meirás , feijoo
5 0 0 K 55 actualidad
2 comentarios
5 0 0 K 55 actualidad
#1 Albarkas
Lo primero que tendrán que hacer los Franco será acreditar que ellos pagaron CON FACTURA esos mantenimientos y mejoras DE SU BOLSILLO, no del nuestro.
Y luego ya hablaremos si nos deben el alquiler y si alguien soportó una expropiación forzosa. Que también habrá que indemnizarles.
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makinavaja #2 makinavaja
La famiglia.....
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menéame