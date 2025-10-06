Francia, de ser la locomotora de Europa, a uno de sus grandes problemas: las consecuencias económicas del bloqueo del país

La dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, apenas un mes después de haber recibido el encargo de formar gobierno, ha desatado una nueva crisis política en Francia con importantes repercusiones económicas. La incertidumbre se ha trasladado inmediatamente a los mercados: la prima de riesgo francesa ha superado los 85 puntos básicos, situándose en máximos anuales y muy cerca del nivel de los 90 puntos, una cota que lleva sin sobrepasar desde 2012.