Francia, de ser la locomotora de Europa, a uno de sus grandes problemas: las consecuencias económicas del bloqueo del país

La dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, apenas un mes después de haber recibido el encargo de formar gobierno, ha desatado una nueva crisis política en Francia con importantes repercusiones económicas. La incertidumbre se ha trasladado inmediatamente a los mercados: la prima de riesgo francesa ha superado los 85 puntos básicos, situándose en máximos anuales y muy cerca del nivel de los 90 puntos, una cota que lleva sin sobrepasar desde 2012.

7 comentarios
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Es normal.

El presidente ha intentado montar gobierno con la ultraderecha, la derecha conservadora y la derecha liberal.
Se ha quedado sin opciones.
Feindesland #3 Feindesland
#1 ¿le llegan a la izquierda los escaños para gobernar, o tampoco?
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 He dicho "con".

Ningún grupo tiene escaños para gobernar en solitario. Si no, no habría problemas de gobernanza y tanta rotación de primeros ministros.
Feindesland #5 Feindesland *
#4 Ya, pero ahí está la jugada. Nadie puede gobernar en solitario y nadie se une con los demás. No tiene remedio. Elecciones.
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#5 Efectivamente.

Ha intentado hacer gobiernos apoyados en 3 derechas.
No hay más opciones.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#1

Le queda la ultraderecha religiosa. El de Fuyu du fou.
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Francia y Alemania en declive, gobiernos de derechas.

De aquellos polvos, estos lodos.
