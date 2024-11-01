edición general
8 meneos
6 clics
Francia pone precio a los rescates en helicóptero por imprudencia en la montaña: 10.000 euros

Francia pone precio a los rescates en helicóptero por imprudencia en la montaña: 10.000 euros

La montaña nunca ha sido territorio de riesgo cero, pero el debate sobre quién debe asumir el coste del rescate ha escalado posiciones en Francia. El Tribunal de Cuentas ha puesto cifra a la polémica: 10.780 euros de media por intervención en helicóptero, en una estimación considerada “baja”. La institución cuestiona así el principio de gratuidad absoluta cuando existen conductas imprudentes o abusos evidentes.

| etiquetas: francia , rescates en helicóptero , imprudencia , precio
7 1 0 K 84 actualidad
9 comentarios
7 1 0 K 84 actualidad
#3 drstrangelove
Hay seguros para la montaña que cubren el rescate, y son muy baratos. En algunos países incluso son de titularidad pública, como el seguro del desempleo. A cualquiera que le guste perderse por la montaña, le recomiendo que se pille uno.
1 K 24
#1 Zerjillo
Aquí lo importante es "imprudencia o abuso evidente". Mientras realmente sean razonables aplicando esa definición, poca gente va a estar en contra.
1 K 17
#4 Tronchador.
#1 No hay que ser razonables, hay que ser específicos. La ley debe establecer claramente que es una imprudencia y que es un abuso evidente. Si se deja a la subjetividad acabará habiendo injusticias.
0 K 8
#8 unocualquierax
#1
Por imprudente, vale, pero ...
¿Y si la imprudencia la ha cometido conduciendo un coche, ha tenido un accidente y se le tiene que tratar en hospital?.
¿Hay que cobrarle los gastos del hospital ?.
No deja de ser una imprudencia que provoca unos gastos que pagamos entre todos.
¿Los gastos de hospital son diferentes a los gastos de helicóptero?.
1 K 17
ipanies #7 ipanies
Aquí en el Pirineo, como los PPSOE quieren que sea un parque de atracciones a cielo abierto no sé si lo veremos. Lo de estos últimos 5 años está siendo infumable y gracias al GREIM no hay muchas más desgracias, pero hay imprudencias cada mes como para escribir un libro.
0 K 13
#2 Nasser
Si se hace una evaluación justa me parece bien, ahora sí se va a cobrar indiscriminadamente como es habitual es una burrada porque la administración no es una S.A. es un servicio a los ciudadanos.
0 K 11
bronco1890 #9 bronco1890
La licencia federativa ya incluye un seguro, al menos en España.
De todos modos cualquiera que esté federado sabe bien dónde se mete, la mayoría de los rescates suelen ser de gente que no tiene ni idea de moverse por el monte.
0 K 11
Ominous #6 Ominous
Me parece bien.
0 K 10
#5 mariopg
maravilloso
0 K 8

menéame