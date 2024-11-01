Francia pone precio a los rescates en helicóptero por imprudencia en la montaña: 10.000 euros

La montaña nunca ha sido territorio de riesgo cero, pero el debate sobre quién debe asumir el coste del rescate ha escalado posiciones en Francia. El Tribunal de Cuentas ha puesto cifra a la polémica: 10.780 euros de media por intervención en helicóptero, en una estimación considerada “baja”. La institución cuestiona así el principio de gratuidad absoluta cuando existen conductas imprudentes o abusos evidentes.