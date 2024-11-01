Francia pone precio a los rescates en helicóptero por imprudencia en la montaña: 10.000 euros

La montaña nunca ha sido territorio de riesgo cero, pero el debate sobre quién debe asumir el coste del rescate ha escalado posiciones en Francia. El Tribunal de Cuentas ha puesto cifra a la polémica: 10.780 euros de media por intervención en helicóptero, en una estimación considerada “baja”. La institución cuestiona así el principio de gratuidad absoluta cuando existen conductas imprudentes o abusos evidentes.
| etiquetas: francia , rescates en helicóptero , imprudencia , precio
Por imprudente, vale, pero ...
¿Y si la imprudencia la ha cometido conduciendo un coche, ha tenido un accidente y se le tiene que tratar en hospital?.
¿Hay que cobrarle los gastos del hospital ?.
No deja de ser una imprudencia que provoca unos gastos que pagamos entre todos.
¿Los gastos de hospital son diferentes a los gastos de helicóptero?.
De todos modos cualquiera que esté federado sabe bien dónde se mete, la mayoría de los rescates suelen ser de gente que no tiene ni idea de moverse por el monte.