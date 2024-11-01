Francia llevará a cabo maniobras militares en Groenlandia [ENG]

Francia llevará a cabo maniobras militares en Groenlandia tras las tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca por el territorio. «A petición de Dinamarca, he decidido que Francia participará en las maniobras conjuntas organizadas por Dinamarca en Groenlandia, la Operación Arctic Endurance. Las primeras unidades militares francesas ya están en camino. Otras les seguirán», declaró el miércoles el presidente francés Emmanuel Macron en una publicación en la red social X. El Ministerio de Defensa danés afirmó el miércoles que el país está reforzan
No olvidemos que el ejército galo es de alto rendimiento ... se rinde enseguida.
No creo ... si los llevan llenos de pelos.
Eso mismito decía Churchill en 1939.
Cómo llamar a Napoleón enano.
Hombre, desde 1810 sus victorias son más bien escasitas. Lo del Marne fue parar una ofensiva in extremis, porque luego mucha victoria en la PGM tampoco hubo.
Que luego vaya a más o a mucho más ya entra dentro de escenarios inimaginables que pueden ir desde una escaramuza a una tercera guerra mundial si se van sumando actores a río revuelto, pero el daño enorme se hace ya con un solo disparo.
No me parece un mal análisis. Aunque tampoco tengo yo claro que la OTAN desapareciera. Hay un ejército de ocupación en Alemania, muchas bases de USA por Europa que habría que ver que se hace con ellas, el enemigo en casa que es UK, el enigma turco y ver con quien se alinea ....
Además con todas las carencias e imperfecciones somos democracias y después de una cosa así puede ser muy complicado detener la opinión anti-OTAN de los ciudadanos, y no solo en Europa, tampoco en Estados Unidos tendría mucha popularidad.
Con la cantidad de traidores vendidos al yanki que hay, no lo tengo yo claro. Solo tienes que ver aquí el comando natontado que aplaude todo lo que hace EEUU callando como putas ante los sionazis, el ICE, etc.
Sinceramente no tengo ganas de comprobar que ocurriría. No veo nada positivo en esto.
En Francia puede, porque siempre se ha mantenido relativamente independiente, sin bases USA ni leches, pero mira aquío a Feijoo, Abascal, Ayuso ... todos lamiendo escroto zanahorial.
Sirve para dar la apariencia de que las bases de USA en Europa, son por colaboración y no como ocupación, que es su razón de ser real.
Va siendo hora de dejarse de disfraces.
Una disolución ordenada y consensuada de la OTAN que duraría décadas y pasaría por crear un ejército europeo no sería una tragedia. Una implosión de un día para otro sería brutal, dejaría a Europa a merced de los rusos y a nivel económico sería un caos porque aunque no nos guste dependemos completamente de los Estados Unidos.
No entiendo que nos vayamos a enfrentar a USA, sino que de forma natural, la invasión de Groenlandia, provocará la rotura con la OTAN, pero no lucharíamos por mantenerla.
- ee.uu. realiza maniobras militares en el Mar de China para amenazar a China.
Común denominador: ee.uu. es un gran problema para la seguridad del planeta.
Ya mandó Alemania 13 soldados.