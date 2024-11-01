edición general
Francia llevará a cabo maniobras militares en Groenlandia [ENG]

Francia llevará a cabo maniobras militares en Groenlandia tras las tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca por el territorio. «A petición de Dinamarca, he decidido que Francia participará en las maniobras conjuntas organizadas por Dinamarca en Groenlandia, la Operación Arctic Endurance. Las primeras unidades militares francesas ya están en camino. Otras les seguirán», declaró el miércoles el presidente francés Emmanuel Macron en una publicación en la red social X. El Ministerio de Defensa danés afirmó el miércoles que el país está reforzan

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Van a practicar el despliegue de banderas blancas xD

No olvidemos que el ejército galo es de alto rendimiento ... se rinde enseguida. :roll:
#2 BurraPeideira_
#1 Van practicar la retirada.
devilinside #8 devilinside
#2 La maniobra se llama dar media vuelta y avanzar
Xenófanes #3 Xenófanes
#1 Conviene recordar este chiste: ¿Cuál es la parte mas morena de un soldado francés? Los sobacos.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

No creo ... si los llevan llenos de pelos.
Elanarkadeloshuevos #4 Elanarkadeloshuevos
#1 ¿Que son 300.000 hombres con las manos en alto? El ejército francés. Bromas a parte si esto fuera una partida de HOI IV estaría la tensión mundial por las nubes...
powernergia #5 powernergia
#1 Mas allá de las bromas, Francia tiene actualmente el ejercito mas potente de la UE con diferencia.
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#5

Eso mismito decía Churchill en 1939.
Noeschachi #10 Noeschachi
#1 Siempre me ha fascinado el cachondeito con la rendición de Francia en 1940 cuando es la nación historicamente con mas victorias totales, participacion en batallas y ratio de victorias contra derrotas.
TheIpodHuman #12 TheIpodHuman
#10 Si, si pero aqui en España en los tiempos de Napoleon se llevaron una buena paliza... :-D
cocolisto #18 cocolisto
#12 Sin levantamiento popular el ejército español no hubiera hecho nada.Las mayores victorias de este ejército en los últimos 200 años es contra su propia población en asonadas y golpes de estado,el último en 1936.
placeres #13 placeres
#10 efectivamente es un chiste propagandístico heredado de los ingleses y americanos que nos hemos tragado con felicidad.
Cómo llamar a Napoleón enano.
HeilHynkel #14 HeilHynkel *
#10

Hombre, desde 1810 sus victorias son más bien escasitas. Lo del Marne fue parar una ofensiva in extremis, porque luego mucha victoria en la PGM tampoco hubo.
pip #15 pip *
#1 tal como yo lo veo esto no se trata de quien gana un supuesto enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos. La tragedia ocurrirá ya con un solo disparo, porque ese disparo desintegrará la OTAN y cambiará el mundo para siempre.

Que luego vaya a más o a mucho más ya entra dentro de escenarios inimaginables que pueden ir desde una escaramuza a una tercera guerra mundial si se van sumando actores a río revuelto, pero el daño enorme se hace ya con un solo disparo.
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#15

No me parece un mal análisis. Aunque tampoco tengo yo claro que la OTAN desapareciera. Hay un ejército de ocupación en Alemania, muchas bases de USA por Europa que habría que ver que se hace con ellas, el enemigo en casa que es UK, el enigma turco y ver con quien se alinea ....
pip #17 pip
#16 es que todos esos problemas son parte de la tragedia. Pero desde el momento en el que recibes un disparo intencional de tu aliado, deja de ser aliado, es muy difícil de gestionar la permanencia en la alianza después de eso.

Además con todas las carencias e imperfecciones somos democracias y después de una cosa así puede ser muy complicado detener la opinión anti-OTAN de los ciudadanos, y no solo en Europa, tampoco en Estados Unidos tendría mucha popularidad.
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#17

la opinión anti-OTAN de los ciudadanos, y no solo en Europa, tampoco en Estados Unidos tendría mucha popularidad.

Con la cantidad de traidores vendidos al yanki que hay, no lo tengo yo claro. Solo tienes que ver aquí el comando natontado que aplaude todo lo que hace EEUU callando como putas ante los sionazis, el ICE, etc.
pip #25 pip
#21 claro siempre hay quintacolumnistas. Y todo es impredecible, todo puede ser. Pero no me creo que un solo soldado francés muerto o simplemente un barco francés atacado sin víctimas no cause una ola anti-OTAN en Francia y en toda Europa. Para mi sería el escenario más probable.

Sinceramente no tengo ganas de comprobar que ocurriría. No veo nada positivo en esto.
HeilHynkel #26 HeilHynkel
#25

En Francia puede, porque siempre se ha mantenido relativamente independiente, sin bases USA ni leches, pero mira aquío a Feijoo, Abascal, Ayuso ... todos lamiendo escroto zanahorial.
#19 perej
#15 no veo como una tragedia que desapareciera la OTAN.
Sirve para dar la apariencia de que las bases de USA en Europa, son por colaboración y no como ocupación, que es su razón de ser real.
Va siendo hora de dejarse de disfraces.
pip #20 pip
#19 ¿cómo no va a ser una tragedia un enfrentamiento Europa/USA y la desaparición fulminante de la OTAN? Es una hecatombe política y económica de consecuencias impredecibles.

Una disolución ordenada y consensuada de la OTAN que duraría décadas y pasaría por crear un ejército europeo no sería una tragedia. Una implosión de un día para otro sería brutal, dejaría a Europa a merced de los rusos y a nivel económico sería un caos porque aunque no nos guste dependemos completamente de los Estados Unidos.
#27 perej
#20 pues como dices, no seria una trgedia una salida ordenada.
No entiendo que nos vayamos a enfrentar a USA, sino que de forma natural, la invasión de Groenlandia, provocará la rotura con la OTAN, pero no lucharíamos por mantenerla.
#28 Forestalx
#15 De hecho Trump ya se la ha cargado. Una relación así se basa en la confianza, y el ha demostrado que no se puede confiar en su país. Cualquiera llega al poder y rompe con todo. Es lo mismo que ha pasado con Rusia. Europa se ha buscado nuevos proveedores de gas y está decidiendo armarse y buscarse su seguridad de otra manera. Y recuperar la confianza lleva mucho tiempo.
#31 Beticom
#1 la frase más repetida por Francia es: " me rindo"
Escafurciao #32 Escafurciao *
#1 ya está bien con que Francia se rinde fácilmente, una cosa es Paris y los parisinos y otra el sur de Francia, aquí les darián 2M de km² y el resto "pour la resistance".
Sergio_ftv #9 Sergio_ftv
- Francia realiza maniobras militares en Groenladia para persuadir a los invasores de ee.uu.

- ee.uu. realiza maniobras militares en el Mar de China para amenazar a China.

Común denominador: ee.uu. es un gran problema para la seguridad del planeta.
D303 #29 D303
Pues se que hablas de Francia pero el ejercito norteamericano tiene peor ratio porque desde la segunda guerra mundial conflicto en que organizan o se meten, quitando al Tormenta del desierto y la Conquista de Granada, sale escaldado y huyendo.
#11 HangTheRich
van a practicar que tipo de bandera blanca es mas visible donde todo es blanco.
#22 Feliberto
¿por que coño solo francia y no toda europa?
HeilHynkel #23 HeilHynkel
#22

Ya mandó Alemania 13 soldados. :-D
nemeame #24 nemeame
Bien por Francia. Espero que España siga su ejemplo y haga todo lo posible por evitar una guerra contra un demente y su imperio a la deriva. Y de paso que se cierren todas las bases de EEUU en Europa de una vez, que aquí tonterías las justas
#30 Forestalx
#24 Yo también lo espero. Alguna de nuestras fragatas podía darse una vuelta por la zona para proteger Groenlandia de Rusia y China.
