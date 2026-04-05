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Francesca Albanese, el foco que apunta a la atrocidad de Netanyahu

La respuesta del ejército de Israel al atentado criminal sin precedentes de Hamas el 7 de octubre de 2023 se ha convertido a la vez en un abuso gigante al derecho internacional y en un operativo de exterminio. Ahí es donde Albanese entra en escena. Y explica lo que en verdad ocurre. Y se gana el título de non grata para Trump y para Netanyahu. También por esto merece reconocimiento y apoyo. No es una 'hippie' recién duchada, sino una de las voces de la decencia contra el largo crimen de los sicarios guiados por los ultras israelíes.

| etiquetas: francesca albanese , foco , apunta , atrocidad , netanyahu
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8 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Jesús, qué cantidad de basura sólo en la entradilla. Estos hijos de perra de El Mundo son incapaces de escribir dos frases seguidas sin dar asco.
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cocolisto #3 cocolisto
#1 La entradilla da asco,no así el resto me parece.
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Supercinexin #7 Supercinexin
#3 Lo dejo en tu sabia evaluación, pues. Paso de entrar, a ver si voy a leer algún comentario de los anélidos que participan en las "discusiones" de ese panfleto.
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#8 katetino *
#1 "No es una 'hippie' recién duchada, sino una de las voces de la decencia contra el largo crimen"

La escuela que dejó Pedro J.
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cocolisto #2 cocolisto
Bienvenido sea este artículo aunque esté escrito en el Inmundo.No conocía a éste columnista , Antonio Lucas,pero no creo que dure mucho en ese diario.
Los comentarios sobre él y el artículo en ese diario,te habla del ganado que lo puebla ????
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Drebian #5 Drebian
#2 Vaya subhumanos los de los comentarios. Y la de sandeces que dicen.
Incluso hay un hijo de putero que dice que tendrían que matar a más palestinos
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#4 wonsterboy
Lo que es un atentado criminal sin precedentes es el colonialismo y el aparheid israelí... La neolengua...
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EstilistaDeComadrejas #6 EstilistaDeComadrejas
Más allá de las barbaridades del Inmundo, ni ellos pueden evitar alabar una figura que es una de las mujeres que en más estima y admiración tengo en el mundo, desde la seguridad de nuestras cuentas es fácil despotricar contra estos hijos de puta, pero está mujer sabe que se juega la vida o algo peor por denunciar a estos hdlgp. No cuenta con uno de los mejores servicios de seguridad del mundo pero ahí está, con dos ovarios más grandes que sandias. Mi infinito respeto por los héroes de verdad. :hug:
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menéame