Francesca Albanese, el foco que apunta a la atrocidad de Netanyahu

La respuesta del ejército de Israel al atentado criminal sin precedentes de Hamas el 7 de octubre de 2023 se ha convertido a la vez en un abuso gigante al derecho internacional y en un operativo de exterminio. Ahí es donde Albanese entra en escena. Y explica lo que en verdad ocurre. Y se gana el título de non grata para Trump y para Netanyahu. También por esto merece reconocimiento y apoyo. No es una 'hippie' recién duchada, sino una de las voces de la decencia contra el largo crimen de los sicarios guiados por los ultras israelíes.