edición general
5 meneos
280 clics

Fran Rivera abandona 'En boca de todos' tras la estocada de un colaborador: "No vengo a que me insulten"

El extorero publicó un vídeo en el que llamaba a Donald Trump a pasarse por España.

| etiquetas: rivera , tauromaquia , television , trump , venezuela
4 1 4 K 19 actualidad
7 comentarios
4 1 4 K 19 actualidad
Pertinax #2 Pertinax *
Yo le recomendaría hacer aquí un Pregúntame para superarlo. :troll:
1 K 30
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
adivinad qué es lo que consideró insulto el tal Fran? exacto, dar una opinión: uno de los tertulianos lo consideró "mal torero"... ni que lo hubiera llamado hijo de fascista! pues nada... si alguien te parece "mal futbolista" también es un insulto? pues con los matatoros se ve que sí
0 K 20
#7 davidvsgoliat
Nunca debió estar ahí en primer lugar.
0 K 13
Trigonometrico #6 Trigonometrico
Es una descalificiación.

Pero debería ser sencillo rebatir los argumentos del indocumentado este sin recurrir a descalificiaciones después de lo que declaró sobre apoyar una invasión extranjera de España.
0 K 11
AndresEl_Lanas #3 AndresEl_Lanas
Pobre, se ha cagado cuando le han hecho ver qué lo que ha dicho es constitutivo de delito y ahora se hace el ofendidito. A parte que la libertad de expresión solo la puede aplicar él, si el otro le dice que es un mal torero, llora.
1 K 9
BastianBaltasarBux #4 BastianBaltasarBux
Este individuo despreciable tiene por trabajo torturar y asesinar a animales y parece que disfrute con la tortura y el asesinato. No deseo a nadie que esté cerca de este individuo, no tiene buen pronóstico.
0 K 9
#5 z1018
Beneficiarse de una presunta dictadura extranjera mal, beneficiarse de la dictadura de tu país, bien.
0 K 7

menéame