·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9459
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
7730
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
4078
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
4011
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
3544
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
804
Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'
486
Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela
523
Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"
344
Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo
359
Rusia responde a EEUU tras el abordaje del petrolero con su bandera: “Ningún Estado puede usar la fuerza contra barcos de otras jurisdicciones”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
280
clics
Fran Rivera abandona 'En boca de todos' tras la estocada de un colaborador: "No vengo a que me insulten"
El extorero publicó un vídeo en el que llamaba a Donald Trump a pasarse por España.
|
etiquetas
:
rivera
,
tauromaquia
,
television
,
trump
,
venezuela
4
1
4
K
19
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
4
K
19
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pertinax
*
Yo le recomendaría hacer aquí un Pregúntame para superarlo.
1
K
30
#1
YSiguesLeyendo
*
adivinad qué es lo que consideró insulto el tal Fran? exacto, dar una opinión: uno de los tertulianos lo consideró "mal torero"... ni que lo hubiera llamado hijo de fascista! pues nada... si alguien te parece "mal futbolista" también es un insulto? pues con los matatoros se ve que sí
0
K
20
#7
davidvsgoliat
Nunca debió estar ahí en primer lugar.
0
K
13
#6
Trigonometrico
Es una descalificiación.
Pero debería ser sencillo rebatir los argumentos del indocumentado este sin recurrir a descalificiaciones después de lo que declaró sobre apoyar una invasión extranjera de España.
0
K
11
#3
AndresEl_Lanas
Pobre, se ha cagado cuando le han hecho ver qué lo que ha dicho es constitutivo de delito y ahora se hace el ofendidito. A parte que la libertad de expresión solo la puede aplicar él, si el otro le dice que es un mal torero, llora.
1
K
9
#4
BastianBaltasarBux
Este individuo despreciable tiene por trabajo torturar y asesinar a animales y parece que disfrute con la tortura y el asesinato. No deseo a nadie que esté cerca de este individuo, no tiene buen pronóstico.
0
K
9
#5
z1018
Beneficiarse de una presunta dictadura extranjera mal, beneficiarse de la dictadura de tu país, bien.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero debería ser sencillo rebatir los argumentos del indocumentado este sin recurrir a descalificiaciones después de lo que declaró sobre apoyar una invasión extranjera de España.