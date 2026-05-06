Fotovoltaica con baterías: la solución que reducirá a la mitad los costes operativos del sistema eléctrico

La asociación europea de la industria solar fotovoltaica (SolarPower Europe) acaba de publicar el informe titulado Solar+. El informe -explican desde SolarPower Europe- asegura que un sistema eléctrico basado en renovables y almacenamiento puede reducir a la mitad los costes operativos del sistema eléctrico europeo para 2030. El informe identifica un punto óptimo en el que los consumidores se benefician de precios medios más bajos, mientras se mantiene el atractivo para los inversores en energía solar.