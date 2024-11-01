Fotografías vintage de Halloween (1900-1950)  

A partir de mediados del siglo XIX, la tradición de Halloween con su famosa calabaza Jack o'lantern, se extendió rápidamente por todo Estados Unidos debido a la inmigración irlandesa. Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX, Halloween era una mezcla de superstición rural, tradiciones celtas y creatividad casera. Estas fotografías antiguas de Halloween entre 1900 y 1950, nos revelan así un mundo inquietante y fascinante, con máscaras hechas a mano con cartón o tela, disfraces improvisados que rozan lo siniestro, y decoraciones sencillas...
| etiquetas: halloween , siglo xx