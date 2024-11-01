edición general
4 meneos
76 clics
Fotografías vintage de Halloween (1900-1950)

Fotografías vintage de Halloween (1900-1950)  

A partir de mediados del siglo XIX, la tradición de Halloween con su famosa calabaza Jack o'lantern, se extendió rápidamente por todo Estados Unidos debido a la inmigración irlandesa. Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX, Halloween era una mezcla de superstición rural, tradiciones celtas y creatividad casera. Estas fotografías antiguas de Halloween entre 1900 y 1950, nos revelan así un mundo inquietante y fascinante, con máscaras hechas a mano con cartón o tela, disfraces improvisados que rozan lo siniestro, y decoraciones sencillas...

| etiquetas: halloween , siglo xx
3 1 0 K 63 cultura
3 comentarios
3 1 0 K 63 cultura
ccguy #1 ccguy
Como curiosidad sobre Halloween os diré que la hora no cambia en Estados Unidos hasta después de Halloween por presiones del lobby de las chucherías. Halloween es su día más importante.
1 K 40
themarquesito #2 themarquesito
#1 Imagino que ese lobby viene siendo Mondelez, Kraft Foods, Nestlé, Hershey, y Mars.
0 K 20
ccguy #3 ccguy
#2 sí, lo mejor en alimentación, ya sabes
0 K 20

menéame