Fotografías inéditas revelan la escena punk underground en la Alemania Oriental comunista de los años 80 (ENG)  

Bajo el gris hormigón y el rígido control de la República Democrática Alemana en la década de 1980, una silenciosa rebelión latía en sótanos, fábricas abandonadas y semisótanos con poca luz. La escena punk underground en Alemania Oriental fue más que un movimiento musical; fue una expresión de desafío contra el conformismo, la vigilancia y un gobierno que pretendía dictar todos los aspectos de la vida personal. En este periodo nació la Neue Deutsche Welle, o Nueva Ola Alemana, que fusionaba sonidos experimentales post-punk con sintetizadores.