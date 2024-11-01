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Fotografías inéditas revelan la escena punk underground en la Alemania Oriental comunista de los años 80 (ENG)

Fotografías inéditas revelan la escena punk underground en la Alemania Oriental comunista de los años 80 (ENG)  

Bajo el gris hormigón y el rígido control de la República Democrática Alemana en la década de 1980, una silenciosa rebelión latía en sótanos, fábricas abandonadas y semisótanos con poca luz. La escena punk underground en Alemania Oriental fue más que un movimiento musical; fue una expresión de desafío contra el conformismo, la vigilancia y un gobierno que pretendía dictar todos los aspectos de la vida personal. En este periodo nació la Neue Deutsche Welle, o Nueva Ola Alemana, que fusionaba sonidos experimentales post-punk con sintetizadores.

| etiquetas: punk underground , alemania oriental , años 80
4 2 0 K 91 Fotografía
1 comentarios
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#1 cocococo
Canarias está llena de alemanes. Sé si un alemán es del este o del oeste cuando cruza un paso de peatones. Si al pasar saluda a quien está en el coche como diciendo "gracias por parar"... es un alemán oriental. Si cruza sin mirar y sin saludar, a veces con cara de perro, es un alemán occidental.
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menéame