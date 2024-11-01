edición general
Foto presidencial de Kast: Regresa el escudo utilizado por Pinochet

El mandatario electo se convierte en el primer presidente desde el retorno a la democracia en incorporar el escudo en la banda presidencial. A través de un comunicado, el equipo de Kast justificó la decisión argumentando que el uso del escudo responde a una «tradición republicana más amplia» y que busca reafirmar el carácter institucional del cargo.

Cehona #2 Cehona
Empieza la megalomanía.
Pronto pondrán una estatua de un cóndor de 50 metros altura.
Findeton #7 Findeton
#2 Nah eso es de comunistas.
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#7 pues Trump no es comunista… xD
TheIpodHuman #9 TheIpodHuman *
¡Pinocho ha vuelto! no estaba muerto, estaba de parranda.. disfruten de lo votado weones... si el Piraña ya fue malo para Chile y tuvo dos gobiernos nefastos con Kast va a ser mucho peor...
Findeton #1 Findeton
Uff un escudo, eso significa que debe ser un asesino y nazi, por lo menos.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 el no, pero su padre no fue miembro del partido nazi?
www.meneame.net/story/michael-kast-investigacion-prueba-padre-candidat
lonnegan #5 lonnegan
#3 Y el hermano fue presidente del Banco Central durante la dictadura y también ministro. Si anda como un pato, nada como pato...
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#6 en #5 hablan de también de un tal Miguel Kast, hermano y economista que fue ministro durante el régimen militar de Pinochet
Findeton #11 Findeton *
#8 Y qué piensas de Monedero y ZP, que han cobrado y colaborado con el régimen de Maduro, que ha matado a más personas de las que mató el terrible Pinochet?
Findeton #6 Findeton
#3 Ajá:
- Las culpas no se heredan.
- Eso fue en el 1942 coincidiendo con su reclutamiento forzoso para la guerra.
#4 lameth
#1 Como siempre, se nota que sabes de lo que hablas.
#12 trasparente
Pues nada, a disfrutar de lo votado. En breve aquí también.
