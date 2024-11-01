Foto presidencial de Kast: Regresa el escudo utilizado por Pinochet

El mandatario electo se convierte en el primer presidente desde el retorno a la democracia en incorporar el escudo en la banda presidencial. A través de un comunicado, el equipo de Kast justificó la decisión argumentando que el uso del escudo responde a una «tradición republicana más amplia» y que busca reafirmar el carácter institucional del cargo.
| etiquetas: pinochet , kast , escudo , dictadura , extrema derecha , dictador , chile
Pronto pondrán una estatua de un cóndor de 50 metros altura.
www.meneame.net/story/michael-kast-investigacion-prueba-padre-candidat
- Las culpas no se heredan.
- Eso fue en el 1942 coincidiendo con su reclutamiento forzoso para la guerra.