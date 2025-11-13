edición general
1 meneos
10 clics

Fondos planean embargar 700 millones en bienes de España en EEUU por el recorte renovable

Inversores con laudos impagados por el Gobierno inician ante la Justicia norteamericana el proceso formal de rastreo de activos

| etiquetas: renovables , españa
1 0 0 K 10 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 10 actualidad
#1 concentrado
¿Esto es lo que dejó a pagar el anterior gobierno de Rajoy o es otra deuda nueva?
0 K 19

menéame