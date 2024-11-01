Fondos europeos, reducción de vuelos cortos y nueva red de buses: todo lo que sigue adelante con la ley de movilidad sostenible

La Ley de Movilidad Sostenible que el Congreso ha salvado in extremis este miércoles es uno de los proyectos que se quedaron pendientes de la anterior legislatura. Desde el primer momento se planteó como una ley clave para el Gobierno, no solo por ser esencial para afrontar el proceso de descarbonización y modernización del transporte, sino porque de ella depende la recepción de casi 10.000 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación.