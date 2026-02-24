Un fondo suizo que apostó por las renovables en España pilla a toda la banca nacional

SmartEnergy pide protección a un juzgado mercantil de Sevilla por la insolvencia de la antigua Prodiel. El desplome de los precios de la energía fotovoltaica tiene otra víctima. Se trata de Novamper, la antigua Prodiel, la compañía andaluza, cuyo dueño es un fondo suizo con inversores chinos, ha comunicado a los acreedores la apertura de negociaciones para evitar el colapso. La insolvencia ha atrapado a toda la banca española, así como a PwC, KPMG y FTI Consulting.