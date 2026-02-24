edición general
Un fondo suizo que apostó por las renovables en España pilla a toda la banca nacional

SmartEnergy pide protección a un juzgado mercantil de Sevilla por la insolvencia de la antigua Prodiel. El desplome de los precios de la energía fotovoltaica tiene otra víctima. Se trata de Novamper, la antigua Prodiel, la compañía andaluza, cuyo dueño es un fondo suizo con inversores chinos, ha comunicado a los acreedores la apertura de negociaciones para evitar el colapso. La insolvencia ha atrapado a toda la banca española, así como a PwC, KPMG y FTI Consulting.

sorrillo #3 sorrillo
La ausencia de rentabilidad no debe ser motivo para dejar de usar renovables, tampoco en el caso de las nucleares.

Dejar la lucha del cambio climático en manos de criterios de rentabilidad sería un error.
Asimismov #4 Asimismov
#3 hombre, te he votado positivo.
sotillo #1 sotillo
Pues ya se quien lo va a pagar, bueno y todos
Asimismov #2 Asimismov *
#1 ¿Y si en vez de que pagáramos sus destrozos hubieran pedido un croudfounding tal y como han hecho exitósamente cientos de pequeñas instalaciones familiares que hoy están funcionando y dando rentabilidades del 3,5 al 5,0%?

Personalmente participo en dos plantas fv porque no puedo instalarlas en mi comunidad de vecinos los retornos me permiten rebajar mi propia factura eléctrica.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Si lo que piden es a un juzgado la declaración de insolvencia, quien lo van a pagar son los bancos.

Si le pidieran ayuda al gobierno, entonces si seríamos nosotros
