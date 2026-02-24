Un fondo suizo que apostó por las renovables en España pilla a toda la banca nacional

SmartEnergy pide protección a un juzgado mercantil de Sevilla por la insolvencia de la antigua Prodiel. El desplome de los precios de la energía fotovoltaica tiene otra víctima. Se trata de Novamper, la antigua Prodiel, la compañía andaluza, cuyo dueño es un fondo suizo con inversores chinos, ha comunicado a los acreedores la apertura de negociaciones para evitar el colapso. La insolvencia ha atrapado a toda la banca española, así como a PwC, KPMG y FTI Consulting.
Dejar la lucha del cambio climático en manos de criterios de rentabilidad sería un error.
Personalmente participo en dos plantas fv porque no puedo instalarlas en mi comunidad de vecinos los retornos me permiten rebajar mi propia factura eléctrica.
Si le pidieran ayuda al gobierno, entonces si seríamos nosotros