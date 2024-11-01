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El FMI rebaja su previsión de crecimiento mundial y eleva la de inflación por la guerra en Irán

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El conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta...

| etiquetas: fmi , españa , israel , irán , eeuu
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4 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Se les ve gente preparada, nadie lo hubiese imaginado
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Por lo menos los del decrecimiento estarán contentos
xD
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Cehona #4 Cehona
Malas noticias para Milei.
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#2 Garminger2.0
Ostras, son unos hachas haciendo previsiones!!! cómo se ve que son mayormente economistas, expertos en precedir el pasado...
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