El FMI pide a España actuar ante la crisis de vivienda y señala que lastra el crecimiento

El FMI pide a España actuar ante la crisis de vivienda y señala que lastra el crecimiento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó este viernes a España y a otros países europeos, como Portugal e Irlanda, actuar ante la crisis de la vivienda y alertó de que lastra el crecimiento económico. Según el organismo, "la vivienda social financiada por los Gobiernos ha disminuido considerablemente en las últimas décadas". El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7 % interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años.

Titulo que desenfoca el problema: el problema son los bajos sueldos, la precariedad laboral,... la compra masiva de vivienda por fondos de inversión.
Pero dispara la recaudación pública e infla el PIB…. Que es lo que importa! Estos del FMI no se enteran
#1 poxemita
Entonces vamos por el buen camino no haciendo nada, ya que el FMI es Satán.
