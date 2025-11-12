·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5211
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
3163
clics
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
3094
clics
Críticas a la portada de 'El Mundo' sobre el fiscal general: "¿Dónde habéis hecho la encuesta, en la redacción?"
4484
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
3519
clics
¿Por qué los disquetes solían tener exactamente 1,44 MB de capacidad de almacenamiento?
más votadas
613
Los bloqueos de LaLiga están cortando el acceso incluso a webs de hospitales y apps de herramientas sanitarias
508
El Congreso de EEUU difunde un correo en el que Epstein afirma que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en la casa del millonario pederasta
460
Podemos lanza un "plan para reventar a la derecha" para intervenir el CGPJ, bajar alquileres y un referéndum sobre monarquía: "Con esto ganaremos las elecciones"
384
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
372
Sánchez, a Feijóo: "En Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
5
clics
El FMI lo admite: La austeridad no reduce la deuda pública
Este estudio del FMI reconoce que la austeridad no sirve para reducir la deuda pública, y que es mucho mejor impagarla.
|
etiquetas
:
fmi
,
austeridad
,
deuda publica
,
estudio
5
1
0
K
69
politica
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
69
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente