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La ‘flota mosquito’ de Irán lleva al estrecho de Ormuz la guerra de guerrillas

La ‘flota mosquito’ de Irán lleva al estrecho de Ormuz la guerra de guerrillas

La captura de dos grandes buques por parte de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria recuerda su papel crucial en el bloqueo de esa arteria marítima

| etiquetas: guerra asimétrica , ormuz , guerrilla
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4 comentarios
7 2 0 K 97 actualidad
carakola #1 carakola
¿Pero no decían algunos que estaba lleno de minas y los iranís no sabían ni donde las habían puesto?
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perrico #3 perrico
#1 Esas lanchas no creo que activen las minas. Casi ni tocan el agua.
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
Remake de las guerras Toyota. Ahora en el agua.
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rubianes #2 rubianes
Lo de los 158 barcos hundidos es otra de las coñas del tema, no creo que Irán tuviera mas de 6, y creo que eran todos de los años 70, hablo de memoria, pero vamos que España creo que tiene 100 en total, asi que a nosotros nos hundirían 3 o 4 mil xD xD xD
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