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Físicos "ven" por primera vez átomos en dos lugares a la vez

Físicos "ven" por primera vez átomos en dos lugares a la vez

Lo que Einstein llamó "acción fantasmal a distancia" acaba de ser confirmado con átomos de helio en Australia, abriendo una vía hacia la ansiada teoría del todo.

| etiquetas: físicos , átomos , lugares
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8 comentarios
7 1 0 K 133 ciencia
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿Por primera vez?

¿No se han emborrachado nunca?
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ombresaco #2 ombresaco *
#1 sal de mi cabeza!

Edito: Salid ambos de mi cabeza ;)
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 ¿Con los precios de los alquileres?
Lo siento, pero me quedo.

Ya he pedido la prórroga del real decreto antes de que lo tumben.
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ombresaco #4 ombresaco
#3 o estás confundido de hilo, o me he perdido mucho
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#4 Eres tú el que me quiere deshauciar de tu cabeza. :ffu:
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DocendoDiscimus #6 DocendoDiscimus
¡¡He vuelto a leer Epstein en lugar de Einstein, joder!!
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Dakaira #7 Dakaira
Uy... Pero que ocurrencia Carmelo!!!
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#8 rystan
Entonces son como mi mujer, que siempre logra estar en el medio... de cualquier sitio
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menéame