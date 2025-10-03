La Fiscalía recurre el tercer grado concedido por el Gobierno Vasco al etarra Gadafi para revisar su "legalidad"

El integrante de ETA está condenado a 1123 años, 43 meses y 10 días de prisión por 15 asesinatos. Covite denuncia que el tercer grado es "fraudulento" porque no cumple el requisito de "arrepentimiento". La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gadafi, que le concedió Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. El órgano judicial quiere que se "revise la legalidad de dicha resolución y se acuerde la clasificación en el segundo grado del interno......