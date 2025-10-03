edición general
La Fiscalía recurre el tercer grado concedido por el Gobierno Vasco al etarra Gadafi para revisar su "legalidad"

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido por el Gobierno Vasco al etarra Gadafi para revisar su "legalidad"

El integrante de ETA está condenado a 1123 años, 43 meses y 10 días de prisión por 15 asesinatos. Covite denuncia que el tercer grado es "fraudulento" porque no cumple el requisito de "arrepentimiento". La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gadafi, que le concedió Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. El órgano judicial quiere que se "revise la legalidad de dicha resolución y se acuerde la clasificación en el segundo grado del interno......

Mltfrtk #2 Mltfrtk
Nostálgicos ultraderechistas españoles insisten en continuar aplicando leyes de excepción y venganza y en chulear sistemáticamente todas y cada una de las decisiones soberanas del Gobierno Vasco en materia penitenciaria.
otama #3 otama *
wow, tremendo cuento se ha montado #_2, porque le vayan a revisar la condicional a un asesino de 15 personas.

Que ni aunque fuera Gandhi. Que se pudra en prisión el saco de mierda este. Saco de mierda auténtico con denominación de origen de la comarca de la mierda.
SegarroAmego #1 SegarroAmego
Ya les han jodido el homenaje que le tenían preparado. Fiscalía facha
