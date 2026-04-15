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La fiscalía irrumpe sin previo aviso en las obras de la Reserva Federal en plena investigación sobre su remodelación

La fiscalía irrumpe sin previo aviso en las obras de la Reserva Federal en plena investigación sobre su remodelación

Un grupo de fiscales de la oficina de la fiscal federal de Estados Unidos, liderada por Jeanine Pirro, se presentó el martes sin previo aviso en las obras de remodelación de la sede de la Reserva Federal (Fed) en Washington, mientras la Administración de Donald Trump continúa su campaña de presión contra el presidente del banco central, Jerome Powell. La visita no programada fue confirmada por un portavoz de la oficina de Pirro y adelantada por The Wall Street Journal. Los fiscales intentaron acceder al recinto tras hablar con trabajadores de

| etiquetas: fiscalía , irrupciónsin , obras , reserva federal
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6 comentarios
4 1 0 K 71 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Menudo lío tienen montado {0x1f603}
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themarquesito #2 themarquesito
#1 Trump persiguiendo a quien le cae mal, a pesar de que varios grandes jurados han rechazado imputar a Jerome Powell
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PauMarí #3 PauMarí *
#2 lo más jodido no es sólo eso, en cierta medida, y salvando mucho las distancias, es "comprensible" que un ególatra quiera joder a quien no le sigue el juego, lo realmente jodido es que en un estado teóricamente "de derecho" nadie pueda evitar estas cosas, ha corrompido totalmente todas las instituciones federales hasta el punto de que nadie diga "esto no lo hago"? Tan efectiva fué la purga de funcionarios de Musk?
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Hasta que de con Gran Jurado formado por MAGAs y tire para adelante.
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themarquesito #5 themarquesito
#4 En Washington DC eso es inviable
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Ya esperará a que salga a Virginia. xD
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menéame