La fiscalía irrumpe sin previo aviso en las obras de la Reserva Federal en plena investigación sobre su remodelación

Un grupo de fiscales de la oficina de la fiscal federal de Estados Unidos, liderada por Jeanine Pirro, se presentó el martes sin previo aviso en las obras de remodelación de la sede de la Reserva Federal (Fed) en Washington, mientras la Administración de Donald Trump continúa su campaña de presión contra el presidente del banco central, Jerome Powell. La visita no programada fue confirmada por un portavoz de la oficina de Pirro y adelantada por The Wall Street Journal. Los fiscales intentaron acceder al recinto tras hablar con trabajadores de