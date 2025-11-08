La Fiscalía investiga el alquiler de infraviviendas de 15 m² por 450 euros

La Fiscalía de Barcelona ha remitido a la Agencia de Vivienda de Cataluña el caso de las 18 infraviviendas, de 15 metros cuadrados y sin ventilación, que se alquilaban en Badalona (Barcelona) por 450 euros mensuales, para que valore si sanciona a la empresa responsable de los arrendamientos. La Fiscalía ha decidido actuar por primera vez contra ese tipo de promotores que sacan provecho de la crisis de vivienda inmobiliaria para poner en el mercado pisos que no reúnen las condiciones de habitabilidad.