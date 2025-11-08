edición general
La Fiscalía investiga el alquiler de infraviviendas de 15 m² por 450 euros

La Fiscalía de Barcelona ha remitido a la Agencia de Vivienda de Cataluña el caso de las 18 infraviviendas, de 15 metros cuadrados y sin ventilación, que se alquilaban en Badalona (Barcelona) por 450 euros mensuales, para que valore si sanciona a la empresa responsable de los arrendamientos. La Fiscalía ha decidido actuar por primera vez contra ese tipo de promotores que sacan provecho de la crisis de vivienda inmobiliaria para poner en el mercado pisos que no reúnen las condiciones de habitabilidad.

TheIpodHuman #4 TheIpodHuman
Pues como se pongan a mirar los alquileres de Madrid en El Idealista se pueden poner las botas :-D :troll:
#5 Juantxi
No me parece ni caro, sabiendo que cobran 700 y más por una habitación.
Estamos llegando a un punto en el que no se entiende lo pacíficos que somos,vcuando los salarios apenas alcanzan para cubrirse bajo techo, mientras las grandes fortunas, traficantes del hambre, crecen más rápido que nunca. Hay que acabar con esto empezando por los grandes fondos.
estemenda #3 estemenda *
Una ganga para los tiempos que corren :roll:
#2 meneandotela
Anda que no hay de más de 15m2 que no cumplen ni por asomo.
