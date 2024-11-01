·
6
meneos
6
clics
La Fiscalía insiste al Supremo en mantener en prisión a Ábalos por riesgo de fuga
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Supremo que mantenga en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos.
|
etiquetas
:
fiscalía
,
ábalos
,
supremo
,
exministro
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Marisadoro
Conoce Aldama.
Conoce Aldama.
1
K
25
#2
BurraPeideira_
Como mucho se gastará todo lo robado en putas.
1
K
21
#7
cocolisto
#2
Un aprendiz de Julio Iglesias al que hay que dar presunción de inocencia. ¿O solo a los poderosos?
0
K
20
#6
cocolisto
Cuanta pasión con éste caso y que poca pone la UCO y los juzgados con los trapicheos de la costilla de Ayuso. La mayor ley española y la que mejor practican nuestros jueces y compinches es la del embudo.
0
K
20
#4
meroespectador
Lo increíble es que no se juzgue inmediatamente al novio de Ayuso que si ha manifestado abiertamente su intención de fugarse y las pruebas contra el son aplastantes.
1
K
18
#5
jorgeesc
Igualito que con Bárcenas...
0
K
9
#1
El_empecinado
¡Ábalos cierra la boca, primer aviso!
0
K
7
#8
CharlesBrowson
Así pierdan la llave
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
