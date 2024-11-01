edición general
6 meneos
6 clics
La Fiscalía insiste al Supremo en mantener en prisión a Ábalos por riesgo de fuga

La Fiscalía insiste al Supremo en mantener en prisión a Ábalos por riesgo de fuga

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Supremo que mantenga en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

| etiquetas: fiscalía , ábalos , supremo , exministro
6 0 0 K 72 politica
8 comentarios
6 0 0 K 72 politica
#2 BurraPeideira_
Como mucho se gastará todo lo robado en putas.
1 K 21
cocolisto #7 cocolisto
#2 Un aprendiz de Julio Iglesias al que hay que dar presunción de inocencia. ¿O solo a los poderosos?
0 K 20
cocolisto #6 cocolisto
Cuanta pasión con éste caso y que poca pone la UCO y los juzgados con los trapicheos de la costilla de Ayuso. La mayor ley española y la que mejor practican nuestros jueces y compinches es la del embudo.
0 K 20
meroespectador #4 meroespectador
Lo increíble es que no se juzgue inmediatamente al novio de Ayuso que si ha manifestado abiertamente su intención de fugarse y las pruebas contra el son aplastantes.
1 K 18
#5 jorgeesc
Igualito que con Bárcenas...
0 K 9
El_empecinado #1 El_empecinado
¡Ábalos cierra la boca, primer aviso!
0 K 7
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Así pierdan la llave
0 K 7

menéame