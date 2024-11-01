edición general
La Fiscalía de Granada pide dos años de prisión a tres activistas por cortar un paso de peatones

Tres activistas de Futuro Vegetal cortaron la avenida de los Reyes Católicos de la ciudad y pegaron sus manos al asfalto durante la celebración de la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea. Les piden 720 días de prisión por ello. Los jóvenes protestaban contra la falta de decisión de los 27 en materia de lucha climática y contra las políticas de rearme y militarización de la Unión Europea, que sufrieron un fuerte espaldarazo en el encuentro granadino, una cita que reunió a medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno del continente.

#1 kaos_subversivo
Mira, como a Esperanza Aguirre!

Ah no, que esa tiene fachapass
4 K 48
woody_alien #3 woody_alien
¿Futuro Vegetal no son esos que tiran pintura a los cuadros, hacen el cenutrio de una manera desmesurada y luego protestan porque les pasan cosas?
0 K 13
#4 Pivorexico *
#3 Y acusados de terrorismo por twitear esto - "Goku vive , la lucha sigue "
4 K 55
bronco1890 #6 bronco1890
Será por cortar una calle en todo caso
0 K 11
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Terroristas, circulen. No hay nada que ver aquí.
0 K 10
oceanon3d #5 oceanon3d
#2 Y a Aldama solo siete.

Todo muy coherente en la mierda de justicia de este país.
2 K 33

