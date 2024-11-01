La Fiscalía de Granada pide dos años de prisión a tres activistas por cortar un paso de peatones

Tres activistas de Futuro Vegetal cortaron la avenida de los Reyes Católicos de la ciudad y pegaron sus manos al asfalto durante la celebración de la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea. Les piden 720 días de prisión por ello. Los jóvenes protestaban contra la falta de decisión de los 27 en materia de lucha climática y contra las políticas de rearme y militarización de la Unión Europea, que sufrieron un fuerte espaldarazo en el encuentro granadino, una cita que reunió a medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno del continente.