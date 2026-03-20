La Fiscalía Europea investiga posible fraude en el mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por posible fraude que afecta a los fondos de la Unión Europea destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad que une Madrid y Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero se produjo un accidente ferroviario en el que fallecieron 46 personas.