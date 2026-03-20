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La Fiscalía Europea investiga posible fraude en el mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

La Fiscalía Europea investiga posible fraude en el mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por posible fraude que afecta a los fondos de la Unión Europea destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad que une Madrid y Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero se produjo un accidente ferroviario en el que fallecieron 46 personas.

| etiquetas: fiscalia europea , investiga , fraude , ave , adamuz
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11 comentarios
21 5 0 K 123 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
que tengan que venir siempre de Europa, por la justicia corrupta y partidista que tenemos, a poner en su sitio a los Oscargutanes de turno que nos gobiernan... ¡qué vergüenza!
3 K 35
Rogue #7 Rogue
#1 Te sientes un buen macho ibérico y tu semen es más espeso cuando te ríes del físico de otras personas?
Lo mismo tu tienes cara de polla y no tenemos la oportunidad de recordártelo a diario, por desgracia.
0 K 16
FunFrock #4 FunFrock
Noticia q no saldrá en portada, como ninguan que ponga mal la gestión del Gobierno.
0 Dimisiones con 48 muertos.


El Mejor momento del Tren en España.
2 K 30
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
La Cadena Ser indica que se investiga en concreto si hubo malversación en los más de 100 millones de euros en fondos FEDER destinados a esas obras.

ADIF pagó por las traviesas que no estaban homologadas, las del catálogo de Koldo y Abalos :troll:
1 K 22
Lenari #2 Lenari
A ver que dice ahora el carnicero de Adamuz
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Edheo #9 Edheo
Oscargutanes los hay, pero también los hay Margutanes, Ayusotanes, Feijogutanes...

Que a ver... como si pudiésemos decir que la justicia de españa, está podrida, sólo por oscargutanes.
Si nos ponemos a señalar, señalemos todo.
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Loyert #10 Loyert
Una pena que no pueda investigar también lo del apagón, que como siempre, se ha saldado con 0 dimisiones...
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tul #3 tul *
a buenas horas mangas verdes, despues de decenas de miles de millones desperdiciados y varios cientos de muertos aparece la fiscalia europeda, seria de risa si no fuera una puta desgracia.
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Rogue #5 Rogue
#3 Varios cientos de miles de millones de muertos.
Que barbaridad
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tul #6 tul *
#5 no sabes sumar? ve a dar la caca a otro
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powernergia #11 powernergia *
Trillones, son trillones.

Esto era para el ignorante del ignore el tal tul en #3.

Negativo por perdida de tiempo.
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menéame