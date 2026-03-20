La Fiscalía Europea investiga posible fraude en el mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por posible fraude que afecta a los fondos de la Unión Europea destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad que une Madrid y Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero se produjo un accidente ferroviario en el que fallecieron 46 personas.
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Lo mismo tu tienes cara de polla y no tenemos la oportunidad de recordártelo a diario, por desgracia.
0 Dimisiones con 48 muertos.
El Mejor momento del Tren en España.
ADIF pagó por las traviesas que no estaban homologadas, las del catálogo de Koldo y Abalos
Que a ver... como si pudiésemos decir que la justicia de españa, está podrida, sólo por oscargutanes.
Si nos ponemos a señalar, señalemos todo.
Que barbaridad
Esto era para el ignorante del ignore el tal tul en #3.
Negativo por perdida de tiempo.