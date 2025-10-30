edición general
La Fiscalía de Castilla y León abre una investigación contra Mañueco por los incendios de agosto

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto una investigación después de que la Asociación Bierzo Aire Limpio haya presentado una denuncia contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios forestales ocurridos en agosto pasado. La asociación apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, contra el medio ambiente u omisión del deber de socorro.

| etiquetas: fiscalía , mañueco , pp , incendios , asociación bierzo aire limpio
4 comentarios
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Tuvo a los bomberos parados mientras se quemaba nuestro monte, y casi perdemos el pueblo por su culpa, no llevaba ni de comer ni de beber a las brigadas cuando estaban defendiendo mi pueblo.

HDP.
autonomator #1 autonomator
spoiler. No pasará absolutamente nada, no le traerá ninguna consecuencia ni personal ni politica
#2 Jodere *
Otro como Rueda, Mazon, Ayuso y Moreno, todos tienen algo en común que les identifica.
Ze7eN #4 Ze7eN
#2 Que son el PP, que son unos mermados mentales (va implícito en pertenecer a ese partido) y que, en consecuencia, son unos inútiles gobernantes y cargan con cientos o miles de muertos a sus espaldas.
