La Fiscalía de Castilla y León abre una investigación contra Mañueco por los incendios de agosto

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto una investigación después de que la Asociación Bierzo Aire Limpio haya presentado una denuncia contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios forestales ocurridos en agosto pasado. La asociación apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, contra el medio ambiente u omisión del deber de socorro.