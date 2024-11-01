La Fiscalía acusa de "maniobra dilatoria" al novio de Ayuso en su causa por doble fraude fiscal

En referencia a la primera pieza de la causa judicial en la que el empresario está acusado de doble fraude fiscal y falsedad documental. Nuevo frente en la causa judicial que rodea al novio de Isabel Díaz Ayuso. Este martes, el fiscal del caso sobre fraude fiscal ha denunciado una “maniobra dilatoria” por parte de Alberto González Amador dentro de la primera pieza de investigación en la que aparece acusado de doble fraude fiscal y falsedad documental, según adelanta elDiario.es.