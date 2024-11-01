La fiscal investigada avaló la nota sobre el novio de Ayuso y dijo que le daban ganas de meter "un poquito de cianuro" La fiscal provincial de Madrid investigada por el Tribunal Supremo, Pilar Rodríguez, avaló la nota informativa que el 14 de marzo se difundió a la prensa sobre el acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal, pero dijo que daban ganas de meter "un poquito de cianuro".