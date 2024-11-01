El fiscal general en funciones Todd Blanche a Donald Trump: «Muchas gracias. Le amo, señor.»  

El fiscal general en funciones Todd Blanche colmó de elogios al presidente Donald Trump durante una rueda de prensa del Departamento de Justicia sobre fraude y dijo que cualquier decisión sobre sustituir de forma permanente a Pam Bondi dependía del presidente. «En cuanto a si quiero este puesto o no, yo no pedí este trabajo. Me encanta trabajar para el presidente Trump», dijo Blanche en sus primeras declaraciones públicas desde el despido de Bondi. «Es el mayor honor de toda una vida»