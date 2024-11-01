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El fiscal general en funciones Todd Blanche a Donald Trump: «Muchas gracias. Le amo, señor.»

El fiscal general en funciones Todd Blanche a Donald Trump: «Muchas gracias. Le amo, señor.»  

El fiscal general en funciones Todd Blanche colmó de elogios al presidente Donald Trump durante una rueda de prensa del Departamento de Justicia sobre fraude y dijo que cualquier decisión sobre sustituir de forma permanente a Pam Bondi dependía del presidente. «En cuanto a si quiero este puesto o no, yo no pedí este trabajo. Me encanta trabajar para el presidente Trump», dijo Blanche en sus primeras declaraciones públicas desde el despido de Bondi. «Es el mayor honor de toda una vida»

| etiquetas: todd , blanche , bondi
4 1 0 K 55 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
Robus #2 Robus
Siempre me había parecido increible como podía ocurrir que los dictadores tuviesen a esos fieles adeptos redomados que aparecen en los libros de historia, siempre pensé que eran exageraciones hechas por sus opositores, pensaba que simplemente era gente que les seguían la corriente para obtener honores, prevendas, estatus... pero que no se lo creian de verdad. El hecho que haya gente así con la de barbaridades que hace Trump me lleva a pensar que no, que siempre han existido gente capaz de creerse a cualquier patán con poder y llegar a adorarlo pensando que, realmente, son alguien "especial".
4 K 52
#5 sliana
#2 es que es así. Lameculos que hace 2 días decían las verdades sobre Trump y ahora están enamorados de él. Cuando les de la patada volverán a decir las verdades. No tienen escrúpulos ni aguantan la hemeroteca, únicamente se benefician de la situación y hacen lo necesario para ello. Ahora y siempre.
0 K 7
#1 Grahml *
Todd Blanche es más garganta profunda que Bondi. O al menos está dispuesto a demostrarlo.
2 K 42
Malinke #3 Malinke
#1 es lo que está ofreciendo, mayor sumisión que la anterior.
0 K 11
#4 PerritaPiloto
Terminará decepcionando a Trump de la misma manera. Su trabajo es el mismo, persuadir a fiscales de carrera que tienen que encausar a enemigos del presidente por cosas que cualquier juez o jurado no van a aceptar como delito. Por ejemplo decir "que las órdenes ilegales no se tienen que cumplir". Esos fiscales van a ganar más dinero y tener a jefes menos gilipollas como abogados en el sector privado. De hecho ya se fueron algunos con Bondi.

Mucha suerte a los trabajadores que quedan en el departamento.
2 K 40

menéame