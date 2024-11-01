edición general
La fiscal Almudena Lastra explica su discusión con García Ortiz: "No le di ni los buenos días, le dije: 'Has filtrado los correos"

La fiscal Almudena Lastra explica su discusión con García Ortiz: "No le di ni los buenos días, le dije: 'Has filtrado los correos"

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha relatado durante su testifical en el Tribunal Supremo la discusión que mantuvo con el fiscal general, Álvaro García Ortiz. La noche anterior se había producido la filtración por la que desde este lunes se juzga a García Ortiz. Almudena Lastra estaba convencida de que el fiscal general era el responsable, y así se lo hizo saber, según ha aclarado en la Sala de lo Penal. "No le di ni los buenos días, le dije: has filtrado los correos". "Eso ahora no importa", contestó.

10 comentarios
#3 DenisseJoel
¿O sea que el ladrón está libre y a quienes se juzga es a quienes persiguen a los ladrones?
Menuda pandilla de sinvergüenzas.
2 K 38
Feindesland #7 Feindesland
#3 Es como juzgar a los de desokupa en vez de a los okupas, ¿eh?
:troll:

xD xD
0 K 19
Asimismov #10 Asimismov *
#3 #7 la primera condena del caso Gürtel fue para el juez Garzón.
Nada nuevo cara al Sol.
0 K 12
JanSmite #8 JanSmite
En NINGUNA parte de esa declaración hay prueba alguna de que García Ortiz haya filtrado los correos. Pero NINGUNA de NINGUNA.
0 K 20
#9 Vactor20
#8 Pero es un favor a la pim pam pum, cuando ella sea lider la va a poner en un cargo bueno y bien pagado sin hacer un cojon.
0 K 7
#4 EldelaPepi *
¿Y qué le costaba decir buenos días y luego lo que sea?
Se pierden las formas, che.
1 K 9
#5 Vactor20
Otro palmero como la de la noticia, pero que puto asco dais.
0 K 7
Alakrán_ #2 Alakrán_
Queda bastante claro como cada fiscalía barre vergonzosamente hacia su amo.
2 K 4
alcama #1 alcama
Qué vergüenza de fiscal general.
A ver si dimite de una puta vez este sinvergüenza
8 K -18
#6 Naranjn
#1 Hahaha eres un propagandista de cojones, ánimo alberto
0 K 6

