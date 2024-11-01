La fiscal Almudena Lastra explica su discusión con García Ortiz: "No le di ni los buenos días, le dije: 'Has filtrado los correos"

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha relatado durante su testifical en el Tribunal Supremo la discusión que mantuvo con el fiscal general, Álvaro García Ortiz. La noche anterior se había producido la filtración por la que desde este lunes se juzga a García Ortiz. Almudena Lastra estaba convencida de que el fiscal general era el responsable, y así se lo hizo saber, según ha aclarado en la Sala de lo Penal. "No le di ni los buenos días, le dije: has filtrado los correos". "Eso ahora no importa", contestó.