Una firma de abogados contrata anuncios en la prensa británica para denunciar los abusos de Hacienda en España

En una rueda de prensa ofrecida en Madrid, el abogado Robert Amsterdam calificó de "corrupto" el sistema tributario español y pidió que otros gobiernos no compartan su información fiscal con España mientras "no se respete el Estado de Derecho”. Y hace un año, publicó en varios medios internacionales (como The Wall Street Journal y Le Soir) otra campaña publicitaria bajo el lema Spanish Pickpockets, en el que comparaba a la Hacienda española con los carteristas que cometen hurtos al descuido.