Finlandia alerta sobre la presencia de drones en la región de la capital y cierra el tráfico en el aeropuerto de Helsinki durante varias horas(eng)

Las autoridades finlandesas alertaron el viernes de una supuesta actividad de drones en la región de la capital, y el aeropuerto de Helsinki informó de que había suspendido temporalmente el tráfico redirigiendo vuelos a los aeropuertos de Tallin y de Estocolmo. A estas horas el tráfico aéreo se ha reanudado pero se recomienda alejarse de drones en caso de avistamiento. Durante la alerta se recomendó no salir de casa en la zona de Helsinki la más poblada del país. www.finavia.fi/en/newsroom/2026/air-traffic-helsinki-airport-has-resum
Han actualizado la noticia pero al enviarla el titular era este: