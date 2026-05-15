edición general
6 meneos
5 clics

Finlandia alerta sobre la presencia de drones en la región de la capital y cierra el tráfico en el aeropuerto de Helsinki durante varias horas(eng)

Las autoridades finlandesas alertaron el viernes de una supuesta actividad de drones en la región de la capital, y el aeropuerto de Helsinki informó de que había suspendido temporalmente el tráfico redirigiendo vuelos a los aeropuertos de Tallin y de Estocolmo. A estas horas el tráfico aéreo se ha reanudado pero se recomienda alejarse de drones en caso de avistamiento. Durante la alerta se recomendó no salir de casa en la zona de Helsinki la más poblada del país. www.finavia.fi/en/newsroom/2026/air-traffic-helsinki-airport-has-resum

| etiquetas: drones , helssinki , finlandia , aeropuerto
5 1 0 K 62 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Espero que no sean de nuestros aliados otra vez
0 K 20
#3 soberao
#2 No hay mucha información pero al ser una zona con más un millón de habitantes dieron una alerta y recomendaron mantenerse en casa o buscar refugio si se está en la calle. El dron ha salido del espacio aéreo o se ha estrellado y la alerta se ha retirado. Aquí en los comentarios hay un resumen de lo ocurrido: www.reddit.com/r/worldnews/comments/1tdk1h1/possible_drone_sighting_in
0 K 17
#1 soberao *
La noticia se basaba en el post en Twitter del primer ministro finlandés (fin): xcancel.com/PetteriOrpo/status/2055121242978386056#m
Han actualizado la noticia pero al enviarla el titular era este:  media
0 K 17
wata #4 wata
Ensayos, son ensayos para ver cómo reacciona la ciudadanía.
0 K 14

menéame