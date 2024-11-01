edición general
Los filtros de luz azul no funcionan [ENG]

Todo el mundo quiere dormir mejor, pero es difícil. Soy neurocientífico visual de formación y este tema me lleva a hablar de la luz azul de los monitores, los filtros de luz azul y si hacen algo. Mi respuesta corta es no, los filtros de luz azul no funcionan. Mi respuesta más larga suele ser una perorata de media hora sobre por qué no funcionan, desde un pequeño núcleo de células sobre el quiasma óptico, hasta personas que viven sin acceso directo a la luz. Y siempre concluyo lo mismo: la verdadera palanca es la luminancia total, no el color.

ombresaco #1 ombresaco
funciona funciona, pero no sirven </tiquismiquis_off>
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¡¿NO JODAS!? Quien lo hubiese imaginado. Menos mal que tengo mi power balance para evitar las ondas que causan tantos males.
ombresaco #5 ombresaco
#2 Las Power Balance solo rechazan la energía negativa cuando mercurio está en retrógrado, si no, necesitas un complemento homepático.

... y dicha la tontería, un tiempo tuve un sw que filtraba los azules, y es cierto que se notaba la vista más relajada. Cuando lo desactivaba era bastante molesto. Pero ni idea de si servía para el sueño (dormía exactamente igual)
Graffin #7 Graffin
#5 Lo mismo tiene algo que ver con que soy daltónico, pero si pongo filtro de luz azul a cualquier dispositivo me jode la vida.
cocolisto #3 cocolisto
Una buena exposición bien fundada y un envío de los de portada.
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
Luminancia: la densidad superficial de intensidad luminosa en una dirección dada.

Mas o menos, intensidad de la luz.

La luz exterior por la mañana es entre 100 y 1.000 veces más intensa que la luz de una pantalla.

Fuente de luz
Intensidad típica (lux)
Pantalla de móvil (cerca de los ojos, 20–30 cm)
30–100 lux
Pantalla de ordenador
50–150 lux
Habitación interior iluminada
100–500 lux
Exterior en sombra (mañana)
1.000–10.000 lux
Exterior con sol directo (mañana)
10.000–50.000 lux
Sol de…   » ver todo el comentario
#6 Pitchford
Yo uso siempre el protector, en casa, porque me parece que el color azul me molesta más, pero lo principal es que tengo la luminosidad casi al mínimo, de tal forma que la pantalla no se diferencia mucho de un papel puesto al lado. Hay algunas pantallas que regulan por encendido-apagado que no son adecuadas para bajarles mucho la luminosidad, porque parpadean. La mía sin problema.
maspipinobreve #8 maspipinobreve
Modo oscuro, filtro de luz azul e iluminación nocturna.
Tito_Keith #9 Tito_Keith
En la óptica, la última vez que me hice las gafas me ofrecían filtro de luz azul por un extra (no pequeño) en el precio. Ellos saben que no hace nada, peeeero... Por supuesto les dije que nones
