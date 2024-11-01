Los filtros de luz azul no funcionan [ENG]  

Todo el mundo quiere dormir mejor, pero es difícil. Soy neurocientífico visual de formación y este tema me lleva a hablar de la luz azul de los monitores, los filtros de luz azul y si hacen algo. Mi respuesta corta es no, los filtros de luz azul no funcionan. Mi respuesta más larga suele ser una perorata de media hora sobre por qué no funcionan, desde un pequeño núcleo de células sobre el quiasma óptico, hasta personas que viven sin acceso directo a la luz. Y siempre concluyo lo mismo: la verdadera palanca es la luminancia total, no el color.