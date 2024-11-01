Los filtros de luz azul no funcionan [ENG]  

Todo el mundo quiere dormir mejor, pero es difícil. Soy neurocientífico visual de formación y este tema me lleva a hablar de la luz azul de los monitores, los filtros de luz azul y si hacen algo. Mi respuesta corta es no, los filtros de luz azul no funcionan. Mi respuesta más larga suele ser una perorata de media hora sobre por qué no funcionan, desde un pequeño núcleo de células sobre el quiasma óptico, hasta personas que viven sin acceso directo a la luz. Y siempre concluyo lo mismo: la verdadera palanca es la luminancia total, no el color.
... y dicha la tontería, un tiempo tuve un sw que filtraba los azules, y es cierto que se notaba la vista más relajada. Cuando lo desactivaba era bastante molesto. Pero ni idea de si servía para el sueño (dormía exactamente igual)
Mas o menos, intensidad de la luz.
La luz exterior por la mañana es entre 100 y 1.000 veces más intensa que la luz de una pantalla.
Fuente de luz
Intensidad típica (lux)
Pantalla de móvil (cerca de los ojos, 20–30 cm)
30–100 lux
Pantalla de ordenador
50–150 lux
Habitación interior iluminada
100–500 lux
Exterior en sombra (mañana)
1.000–10.000 lux
Exterior con sol directo (mañana)
10.000–50.000 lux
