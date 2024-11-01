edición general
Filtran los datos personales de Ayuso, Moreno, Guardiola y otros altos cargos de 15 comunidades autónomas

Un atacante publica información de hasta 47 políticos autonómicos, entre ellos los presidentes de Madrid, Andalucía, Aragón, Extremadura, Navarra, País Vasco, Valencia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. El autor de la publicación, que se identifica como “Eurogosth”, no ha dejado pistas de sus motivaciones. “Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco hare la V2 [versión 2] de esta db [base de datos], probablemente con familiares, o sin familiares, no lo se, no afirmo nada. Viva España”

6 comentarios
#1 soberao
Si dice "Viva España" ese ciberdelincuente anarquista o de izquierdas no es.
4 K 36
aggelos #2 aggelos
#1 lo de "Vascongadas" también da un tufillo a grifo del agua fría...
4 K 53
makinavaja #5 makinavaja
#2 Será de alguien a quien Ayuso o Azcón le parecen rojos peligrosos!!!! :-D :-D
1 K 27
Robus #3 Robus
#1 Tomemonos sus "descubrimientos" como los de alguien capaz de firmar con un "Viva España"... con prudencia. :roll:
0 K 12
estemenda #6 estemenda
#1 O es una pista falsa, un facha de pro habría dicho "Arriba" en vez de "Viva" ;)
0 K 12
pepel #4 pepel
O sea, que no eran sólo del PP.
0 K 19

