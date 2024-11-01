Filtran los datos personales de Ayuso, Moreno, Guardiola y otros altos cargos de 15 comunidades autónomas

Un atacante publica información de hasta 47 políticos autonómicos, entre ellos los presidentes de Madrid, Andalucía, Aragón, Extremadura, Navarra, País Vasco, Valencia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. El autor de la publicación, que se identifica como “Eurogosth”, no ha dejado pistas de sus motivaciones. “Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco hare la V2 [versión 2] de esta db [base de datos], probablemente con familiares, o sin familiares, no lo se, no afirmo nada. Viva España”
