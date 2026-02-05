La filosofía debe recuperar su lugar en el mundo para cambiar nuestro futuro

En ‘Una historia de la filosofía en Harley’ (Debate), Nerea Blanco propone romper con la visión tradicional de la historia del pensamiento, que a menudo se presenta como un aburrido índice de nombres masculinos aislados. En lugar de viajar en “modo metro”, bajando solo en las estaciones de los grandes monumentos sin ver lo que hay entre ellos, esta obra invita a recorrer la ciudad de las ideas en moto para disfrutar de cómo se conectan sus calles y descubrir rincones olvidados.
Supongo que tendrá su público y se estará forrando con su plataforma Filosofers.
Me quedo con dos o tres perlas que le escuché en directo en Cuatro:
En Matemáticas no se estudia a los matemáticos
Platón empezó a estudiar el Bien porque se dio cuenta de que la Democracia era una mierda pinchá en un palo
No tenemos que quedarnos en la paranoia esa del mundo se las ideas que se inventó