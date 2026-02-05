La filosofía debe recuperar su lugar en el mundo para cambiar nuestro futuro

En ‘Una historia de la filosofía en Harley’ (Debate), Nerea Blanco propone romper con la visión tradicional de la historia del pensamiento, que a menudo se presenta como un aburrido índice de nombres masculinos aislados. En lugar de viajar en “modo metro”, bajando solo en las estaciones de los grandes monumentos sin ver lo que hay entre ellos, esta obra invita a recorrer la ciudad de las ideas en moto para disfrutar de cómo se conectan sus calles y descubrir rincones olvidados.