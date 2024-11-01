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Filipinas declara el estado nacional de emergencia ante la crisis energética por la inestabilidad en Ormuz

Filipinas declara el estado nacional de emergencia ante la crisis energética por la inestabilidad en Ormuz

Filipinas declara el estado nacional de emergencia ante la crisis energética por la inestabilidad en Ormuz El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha firmado este martes la declaración de estado de emergencia para hacer frente a las posibles interrupciones en el suministro de combustible y estabilizar el sector energético del país, a la vista de la crisis en el estrecho de Ormuz.

| etiquetas: filipinas , crisis , emergencia , ormuz
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4 comentarios
7 1 0 K 78 actualidad
shake-it #1 shake-it *
Y aún así, Filipinas, Japón o Corea del Sur le seguirán lamiendo los huevos al imperio norteamericano por miedo al gigante chino. Son auténticos vasallos del mal.
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YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
#1 Correcto. Si lo tienen fácil, Irán les dió estas opciones:

- Comprar petróleo o gas en yuanes
- Pagar un peaje
- Expulsar a embajadores de Israel y EEUU


Haciendo cualquiera de estas cosas sus buques tienen vía libre por el estrecho mientras dure la guerra

También le pregunté a Gemini si el goberno filipino condenó la agresión de EEUU e Israel a Irán, y ni eso, pues ajo y agua, que vuelvan a usar leña
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Ka1900 #4 Ka1900
#1 Yo pienso en los ciudadanos. No todos estarán de acuerdo con la guerra ni con las decisiones de sus gobiernos. Las islas y sí, incluyo Corea del sur por su situación aislada frente a Corea del norte, suelen ser las más afectadas.
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mariKarmo #3 mariKarmo
No tendrá Trump un tropezón tonto bajando del Air Force One y se vaya a la puta mierda no....
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menéame