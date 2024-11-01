Filipinas declara el estado nacional de emergencia ante la crisis energética por la inestabilidad en Ormuz El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha firmado este martes la declaración de estado de emergencia para hacer frente a las posibles interrupciones en el suministro de combustible y estabilizar el sector energético del país, a la vista de la crisis en el estrecho de Ormuz.
| etiquetas: filipinas , crisis , emergencia , ormuz
- Comprar petróleo o gas en yuanes
- Pagar un peaje
- Expulsar a embajadores de Israel y EEUU
Haciendo cualquiera de estas cosas sus buques tienen vía libre por el estrecho mientras dure la guerra
También le pregunté a Gemini si el goberno filipino condenó la agresión de EEUU e Israel a Irán, y ni eso, pues ajo y agua, que vuelvan a usar leña