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La filial de Quirón ligada al novio de Ayuso gana otra vez el contrato de las revisiones médicas de funcionarios

La filial de Quirón ligada al novio de Ayuso gana otra vez el contrato de las revisiones médicas de funcionarios

Quirón Prevención, uno de los principales clientes de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, gana por tercera vez consecutiva el megacontrato de reconocimientos médicos de la Comunidad de Madrid. La adjudicación, formalizada a mediados de abril, recoge un desembolso por parte del Ejecutivo regional de 406.000 euros para que se encargue durante este año y el que viene de realizar unas 5.600 revisiones, así como las pruebas complementarias necesarias –desde analíticas a radiografías o mamografías–, a los empleados públicos de la región.

| etiquetas: filial , quiron , ligada , novio , ayuso , gana , contrato
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10 comentarios
16 4 0 K 151 Ayuso_news
Spirito #4 Spirito *
Necesariamente tiene que haber jueces de por medio que no hagan nada.

Cualquiera que tengamos un poco de información podemos ver corrupción a raudales y descarado en Madrid. ¿Cómo es posible ello?
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tul #7 tul *
#4 llevar toga no te vuelve incorruptible, ni imparcial
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EvilPreacher #6 EvilPreacher
Si esto no es meritocracia yo ya no se...
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tul #2 tul
o sacamos las guillotinas ya o nos terminan comiendo a todos
1 K 25
josde #9 josde
#8 Si.
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makinavaja #3 makinavaja
Como no podría ser de otra forma... :troll: :troll:
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#1 poxemita
#0 ¿Hay forma de leer la noticia sin ser socio/socia?
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josde #5 josde *
#1 Cambiando vista lectura. sale completa lo que hay.
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#8 poxemita
#5 ok. Con Firefox.
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#10 fremen11
Es que tiene que pagar el piso nuevo...
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menéame