La filial de Quirón ligada al novio de Ayuso gana otra vez el contrato de las revisiones médicas de funcionarios

Quirón Prevención, uno de los principales clientes de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, gana por tercera vez consecutiva el megacontrato de reconocimientos médicos de la Comunidad de Madrid. La adjudicación, formalizada a mediados de abril, recoge un desembolso por parte del Ejecutivo regional de 406.000 euros para que se encargue durante este año y el que viene de realizar unas 5.600 revisiones, así como las pruebas complementarias necesarias –desde analíticas a radiografías o mamografías–, a los empleados públicos de la región.